Happy 80th Birthday Mom/Grandma! A family celebration will be held at Ramona's Mexican Restaurant. Love your family, Debbie, Jim, Jeff, Shawna, Charlotte, Nick, Ashley, Andrew, Aly, Lindsey & Tanner, Donna, Bruce, Miles, Bruna, Stuart, Alex & Julia and Yorkies, Mia & Marley. Birthday greetings may be sent to Sharon at: 4405 Madison St., Omaha, NE 68107.