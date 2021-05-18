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Cornerstone Christian School Class of 2021
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Cornerstone Christian School Class of 2021

Cornerstone Christian School Class of 2021

Hayes Samuel Anderson

Nathan Shawn Barnard

Abigail Faith Barton

Bridget Pauline Boltz

Abbie Gayle Bullington

Paige Ellen Bullington

William Harold Dennis

Emerson Richmond Fallin

Dylan Gerdes

Maleah Anne Guerry

Avery Ryan Guido

Kristen Marie Hingst**

Bailey Ann Kipper

Tovie Ashton Kok

Brenna Lynn Libby

Clayton Jordan Lind

Rheece Kenton May

Joshua David Miller

Daniel Thomas Alexander Rice**

Katheryn Elizabeth Sophia Rice*

Vanya Saaid

Rachel Smith Luna

Trevor Anthony Starling

Dallas James Dean Titus

Mathew Paul Wiegand

*Valedictorian

**Co-Salutatorians

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