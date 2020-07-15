...DENSE FOG ADVISORY WILL EXPIRE AT 9 AM CDT THIS MORNING...
* WHAT...VISIBILITY ONE QUARTER MILE OR LESS IN DENSE FOG.
* WHERE...PORTIONS OF EAST CENTRAL, NORTHEAST AND SOUTHEAST
NEBRASKA AND SOUTHWEST AND WEST CENTRAL IOWA.
* WHEN...UNTIL 9 AM CDT THIS MORNING.
* IMPACTS...HAZARDOUS DRIVING CONDITIONS DUE TO LOW VISIBILITY.
* ADDITIONAL DETAILS...THE DENSE FOG MAY BE VARIABLE IN
COVERAGE, AND VISIBILITY COULD CHANGE RAPIDLY IF TRAVELING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF DRIVING, SLOW DOWN, USE YOUR HEADLIGHTS, AND LEAVE PLENTY OF
DISTANCE AHEAD OF YOU.
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