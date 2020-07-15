Shadow Ridge:Chuck Olson, 155yard No. 17, with a 7-iron. Witness: Karen Olson.

Indian Creek:Dan Jensen, 168yard No. 8 Black Bird, with a 5-iron. Witnesses: Steve Dear, Wes Wondercheck.

Westwood Heights:John Wollenberg, 145-yard No. 3, with a 5-iron. Witness: Jim Reuting.

Tags

Commenting is limited to Omaha World-Herald subscribers. To sign up, click here.

If you're already a subscriber and need to activate your access or log in, click here.
Load comments

You must be a full digital subscriber to read this article. You must be a digital subscriber to view this article.

Your sports-only digital subscription does not include access to this section.

SALE!
Only $3 for 3 Months
Unlimited Digital Access

  • Unlimited access to every article, video and piece of online content
  • Exclusive, locally-focused reporting
  • News delivered straight to your inbox via e-newsletters
  • Includes digital delivery of daily e-edition via email
SALE!
Only $3 for 3 Months
Unlimited Digital Access

  • Unlimited access to every article, video and piece of online content
  • Exclusive, locally-focused reporting
  • News delivered straight to your inbox via e-newsletters
  • Includes digital delivery of daily e-edition via email