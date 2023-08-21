DOUGLAS COUNTY
Joshua J. Wordekemper, 22, and Emily J. Jacobson, 22.
Matthew B. Nelson, 34, and Carrie K. Pate, 34.
Hollie R. Devers, 35, and Breanna N. Evans, 27.
Luis R. Quinones Capacetti, 37, and Monica J. De La Rosa Garcia, 28.
Floyd D. Clapp, 22, and Isabel K. McCartney, 22.
Chad A. Kampschneider, 53, and Catherine C. Green, 48.
Colter R. Boice, 30, and Miranda H. Cormaci, 28.
Rochelle R. Alston, 51, and Tammie J. Owens, 38.
Michael D. Harter, 33, and Kirsten D. Bruce, 24.
Matias D. Raymundo Velasquez, 23, and Odilia C. Bautista Ramos, 22.
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Clayton J. Brown, 46, and Laurie A. Pazzi, 47.
Jesus M. Ramirez Ramirez, 29, and Briseida Lechuga, 30.
Darwin T. Martin, 33, and Sierra M. Scheid, 28.
Tyler A. Curry, 33, and Allison P. Seufert, 26.
Damiano J. Arias, 41, and Katelynd N. Cozart, 37.
Braden A. Johnson, 23, and Macy L. Keiser, 22.
Santiago M. Tercero Jacinto, 28, and Ana M. Juan Lopez, 23.
Alec A. Alvarez, 26, and Payton L. Davidson, 26.
Tyler N. Nekola, 25, and Dezirae E. DeLancey, 25.
Parker J. McInelly, 23, and Natalie A. Van Wert, 23.
Trey A. O’Brien, 30, and Abby E. Groepper, 25.
Luis Faustino Vargas, 40, and Elizabeth Vega Cuadros, 31.
Edin S. Perez Tobal, 21, and Josefina Molina Genchi, 25.
Melvin C. Buckley, 32, and Makayla M. Bell, 28.
Nicholas S. Nelsen, 25, and Kirsten A. Little, 25.
Gerald P. Meyer, 47, and Wendy A. Stewart Cady, 50.
Christian P. Jones, 28, and Mallory A. Wescom, 27.
Rodney J. Tanksley, 43, and Andrell Carcilla Robinson, 35.
Alex L. Pathaty, 39, and Linda Ntamwenge Ndoole, 34.
Chad A. Kemper, 52, and Veronica Y. Lofton, 57.
Jovanny Lopez, 33, and Morgan M. Hegge, 31.
Nolan A. Bennett, 22, and Baylee A. Smith, 22.
Luis D. Alcaraz-Dubon, 25, and Danielle C. O’Meara, 27.
Andrew F. Haile, 29, and Amanda E. Brennan, 28.
Tyler L. Schurman, 33, and Megan M. Dunn, 32.
Colton D. Janes, 30, and Felicia F. Campbell, 31.
Samuel J. Rogers, 23, and Hannah L. Miller, 23.
Trevor W. Fahrenholz, 27, and Hannah M. Knight, 27.
Eber A. Martinez Reyes, 26, and Minh B. Tam Tran, 20.
Terrence M. Torson, 43, and Mallory A. Jurgensen, 36.
Colin W. O’Reilly, 35, and Caitlin M. Gaule, 34.
Christopher D. Thompson, 19, and Lilionna S. Morris, 19.
Luis M. Gil, 29, and Salua V. Pizano Gomez, 28.
Samuel D. Drake, 34, and Perla M. Aguirre Tejada, 30.
Griffin A. Thomas, 27, and Taylor G. O’Brien, 26.
Adam G. Foster, 30, and Emma C. Heldt, 26.
Timothy J. Pettis, 34, and Jacklyn J. Moon, 30.
Sean P. White, 42, and Kristen M. Steuver, 36.
Chase A. Hayden, 26, and Olivea R. Burroughs, 24.
Tamien D. Blackamore, 25, and Angela M. Blaney, 23.
Hugo Ramirez Estrada, 19, and Areli Solorio Perez, 25.
Nicholas G. Lammers, 38, and Katlin R. Roehrs, 34.
James R. Wiesenthal, 27, and Margaret A. Maynard, 28.
Adam S. Munger, 32, and Gabrielle N. Rose, 29.
Miguel Alvarez Hughes, 24, and Roxana D. Beltran Rauda, 22.
Harold B. Scott, 30, and Sha’Kala S. Williams, 29.
Charles D. White, 37, and Brandi N. Craine, 40.
William D. Barton, 25, and Angela C. Haines, 24.
Anthony P. Bredin, 32, and Erin A. Hamilton, 32.
Dylan J. Goodman, 32, and Leah N. Raven, 34.
Joshua J. Buser, 47, and Julie J. Bonham, 54.
Joseph L. Militti, 32, and Mary S. Jansen, 27.
Beau B. Hoskins, 40, and Molly A. Junge, 32.
Alan J. Peralta, 19, and Pamela M. Miranda Molina, 18.
Reid E. Jones, 25, and Allison S. Inman, 25.
James W. Russell, 37, and Jordan L. Mapes, 35.
Alec R. Leaders, 24, and Kaylie A. Daniels, 24.
Marc D. Chevalier, 60, and June S. Chevalier, 59.
Bradley P. Thompson, 55, and Erin L. Rhodes, 46.
Rocky P. Esteraich, 39, and Alexandra K. Taylor, 36.
Patrick A. Key, 19, and Julia L. Compton, 19.
Ethan W. Valiquette, 30, and Synthia M. Boudreau, 30.
Juan A. Rivera Rios, 28, and Jessica Rodriguez Gamez, 22.
Jared N. Gregg, 32, and Nyawuor M. Paljor, 29.
Yacnael Guatemala Jacinto, 22, and Aylin Ortega Guinto, 21.
Luis M. Enriquez, 32, and Virginia Casas, 32.
Thomas J. Parrish, 42, and Kiley L. Gaines, 22.
SARPY COUNTY
Christian M. Slater, 24, and Rosemary Acevedo, 23.
James T. Kripal, 29, and Sydney C. Cochrane, 28.
Jeremy C. Rone, 38, and Lindsay R. Cannaday, 33.
Thomas J. Filer, 32, and Kaitlyn A. Meyer, 32.
Isaac T. Drilon, 37, and Genevie Aquiningoc Mundo, 30.
Gregory W. Blakenship, 56, and Donna E. Simono, 58.
Shawn A. LaHood, 31, and Alicia A. Granger, 34.
Jakob D. Suntken, 21, and Lauren E. Clark, 20.
Thomas A. Frederick, 51, and Jennifer J. Dannen, 46.
Bobrick J. Ritenour, 27, and Courtney M. Arehart, 26.
Tyler W. Sexton McEvoy, 24, and Lacinda J. Kuchta, 23.
Matthew S. Engler, 36, and Nicole M. Dilley, 30.
John R. McDonald, 38, and Kelci L. Van Es, 32.
Ross I.Wagner, 27, and Kaleigh N. Krupski, 27.
Victor D. Barillas, 29, and Katelynn R. Dilts, 28.
Brandon M. Glenn, 24, and Janice E. Ninter, 24.
Michael S. Siegel, 26, and Allison R. Kallman, 26.
Steveland M. Cunnane, 42, and Jacinda J. Creek, 43.
John S. Opheim, 59, and Elizabeth A. Kemper, 52.
Evan E. Watson, 22, and Natalie M. Dobbs, 20.
Tyler A. Young, 28, and Erin N. Burk, 26.
Jaden W. Schovanec, 24, and Alison J. Geislinger, 24.
Lukas M. Mellender, 21, and Sarah G. Anderson, 22.
Todd D. Voyles, 46, and Renae M. Zaruba, 42.
Jesse T. Farland, 24, and Viktoreea L. Cox, 25.
Laura S. Fenner, 32, and Michaela K. Asmus, 27.
Victor D. Wiley Jr., 35, and Ineisha A. Herrington, 30.
Zachary F. Koehler, 36, and Samantha L. Anderson, 32.
Cody R. Munsterman, 33, and Kaitlyn R. Sattler, 28.
Edward Navarrete 20, and Johanna J. Clipperton, 20.
Jacob D. Perrigo, 43, and Jennifer A. Victor, 39.
Matthew J. Helwig, 33, and Kerri A. Dozier, 37.
Brandon M. Klein, 29, and Jozlyn R. Miranda, 28.
David T. Manning, 47, and Gladys E. Supenski, 51.