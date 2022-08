Golf: Megan Whittaker takes Nebraska Women's Amateur lead

LINCOLN – State match play champion Megan Whittaker birdied three of her final nine holes Tuesday to seize a three-stroke lead in the Nebraska Women’s Amateur at Wilderness Ridge.

The Husker golfer from Omaha, who will compete next season as a graduate student, finished the second round with a 2-under 69 to get to 3-under for 36 holes, with the final round Wednesday.

Two-time champion Haley Thiele is in second after shooting 72 on the 6,103-yard, par-71 course. First-round leader Allison Comer, who is a junior at UNK, went from a 68 to a 76 and trailed Whittaker by five and is tied by two-time defending champion Danica Badura from Aurora (76).

Megan Whittaker, Omaha;70-69--139

Haley Thiele, Wahoo;70-72--142

Allison Comer, Kearney;68-76--144

Julia Karmazin, Omaha;80-69--149

Danica Badura, Aurora;73-76--149

Lindsey Thiele, Wahoo;76-74--150

Sydney Taake, Papillion;76-74--150

Cecilia Arndt, Columbus;78-74--152

Kaitlyn Hanna, Omaha;73-79--152

Carrie Bostar, Lincoln;79-74--153

Emily Karmazin, Omaha;78-75--153

Brooke King, Kearney;73-82--155

Miu Takahashi, Lincoln;72-83--155

Olivia Lovegrove, Lincoln;79-77--156

Elly Speece, Omaha;82-75--157

Ellynne Honnens, Lincoln;76-81--157

Sarah Sasse Kildow, Lincoln;79-79--158

Emma Mullendore, Bellevue;83-78--161

Harley Hiltibrand, Brule;85-77--162

Emily Krzyzanowski, Scottsbluff;77-86--163

Abby Brodersen, Albion;82-82--164

Tatum Terwilliger, Lincoln;86-78--164

Madison Jackson, Broken Bow;83-82--165

Abbey Kurmel, Wayne;82-83--165

Karsen Morrison, North Platte;81-84--165

Jazmine Taylor, Omaha;82-85--167

Izabella Pesicka, Omaha;89-78--167

Cassidy Ulrich, Hartington;84-84--168

Lauryn Ball, Lincoln;89-79--168

Sarah Lasso, Columbus;83-86--169

Madison Murnan, Omaha;83-86--169

Kaitlyn Dumler, Lincoln;87-86--173