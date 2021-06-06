2021 All-Class and All-Metro girls soccer teams

The complete listing of all Nebraska high school girls soccer players honored with All-Class and All-Metro recognition.
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CLASS A
First Team
F — Allie Napora, Papillion-La Vista South, Sr.
F — Kayma Carpenter, Lincoln East, So.
F — Briley Hill, Lincoln East, Sr.
F — Sena Ahovissi, Millard North, Sr.
F — Savannah DeFini, Gretna, Jr.
M — Sarah Weber, Gretna, Sr. (captain)
M — Haley Peterson, Lincoln East, Sr.
D — Taylor Daffer, Gretna, Sr.
D — Avi Gonzalez, Omaha Marian, Jr.
D — Alyssa Judkins, Burke, Sr.
K — Abby Orr, North Platte, Sr.
Second Team
F — Olivia Heinert, Omaha Marian, Jr.
F — Madelyn White, Gretna, So.
F — Addy Gleckler, Elkhorn South, So.
F — Campbell Zimmers, Millard North, Sr.
M — Gracie Haneborg, North Platte, Sr.
M — Ava Spinar, Lincoln Southwest, Sr.
M — Emma Prososki, Omaha Marian, Jr.
M — Ellie Tempero, Omaha Westside, Sr.
M — Lauren Schmidt, Papillion-La Vista, Jr.
D — Delaney Fredericks, Elkhorn South, Jr.
K — Mackenzie Smith, Lincoln High, Sr.
D — Emma Cook, Millard North
CLASS B
First Team
F — Cece Behrens, Omaha Skutt, Sr. (captain)
F — Molly Ramsey, Norris, Sr.
F — Abbey Schwarz, Omaha Roncalli, Sr.
F — Maddie Smith, Omaha Duchesne, Sr.
M — Cady Betsworth, Omaha Skutt, Sr.
M — Reese Borer, Norris, So.
M — Hannah King, Elkhorn, Sr.
D — Addy Seaman, Omaha Skutt, Sr.
D — Jenna Hotovy, Omaha Skutt, Sr.
D — Breena Whitaker, Omaha Skutt, Jr.
K — Addi Ernstmeyer, Lincoln Lutheran/Raymond Central, Sr.
Second Team
F — Libbie Brezenski, Columbus Scotus, So.
F — Mia Hurt, Bennington, Jr.
F — Sydney Herren, Omaha Gross, Sr.
F — Kaelyn Reeves, Omaha Skutt, Sr
M — Leah Rasmussen, Waverly, Sr.
M — Elizabeth Rosenthanl, Omaha Mercy, Jr.
M — Clare Macklin, Norris, Fr.
M — Jessica Kozol, Omaha Duchesne, Sr.
D — Morgan Going, Elkhorn North, So.
D — Grace Kohler, Norris, Fr.
K — Alexus Townsend, Omaha Gross, Sr.
ALL—METRO
First Team
F — Sena Ahovissi, Millard North, Sr.
F — Allie Napora, Papillion—La Vista South, Sr.
F — Madelyn White, Gretna, So.
F — Savannah DeFini, Gretna, Jr.
F — Campbell Zimmers, Millard North, Sr.
M — Emma Prososki, Omaha Marian, Jr.
M — Sarah Weber, Gretna, Sr. (captain)
D — Taylor Daffer, Gretna, Sr.
D — Avi Gonzalez, Omaha Marian, Jr.
D — Alyssa Judkins, Burke, Sr.
K — Taya Baker, Omaha Burke, Jr.
Second Team
F — Olivia Heinert, Omaha Marian, Jr.
F — Allison Marshall, Gretna, Fr.
F — Addy Gleckler, Elkhorn South, So.
F — Chaley French, Gretna, Jr.
M — Ellie Tempero, Omaha Westside, Sr.
M — Lauren Schmidt, Papillion—La Vista, Jr.
M — Ava Makovicka, Gretna, So.
M — Niah Kirchner, Millard West, Jr.
M — Emma Cook, Millard North, Fr.
D — Delaney Fredericks, Elkhorn South, Jr.
K — Sidney Anderson, Millard North, Sr.
HONORABLE MENTION
CLASS A
Bellevue East: Sami Reding, Layla Vazquez, Riley Jensen, Mya Skoff, Baylee Egan. Bellevue West: Alyssa Fjelstad, Kimberlee Davenport, Mia McVay. Columbus: Molly Roberts, Madison Jenny, Maddie Uhlig. Elkhorn South: Ruby Kirk, Makenna Miller, Mia Baltzell. Grand Island: Sage McCallum, Guadalupe Hernandez, Adriana Cabello. Gretna: Rainna Daharsh, London DeFini, Aidan Plhmann, Kate Sallee, Sarah Turpen, Regan Ehlert, Sydney Zabloudil, Savannah Andrews, Alexis Cerone. Kearney: Kierstynn Garner, Harley Straka, Aubrey Vancura, Taylor Slaymaker, Maddy Province, Marisa Chamberlin, Alivia Schade. Lincoln East: Jesse Chartier, Annie Mulder, Ashley Bredthauer, Olivia Kugler, Beth Guevara. Lincoln High: Taylor Kirkpatrick, Kate Wandsnder, Taylor Sluka. Lincoln Pius X: Tenley Hiemes, Abby Vacek, Cassiday Kobza, Sydney Schnase, Natalie Crouse, Bree Korta, Michaela Bunz. Lincoln Southeast: Samaya Hogg, Samantha Searcey. Lincoln Southwest: Skylar Pieper, Brooke Kutilek, Katie Carpenter, Emma Hain, Alexa Gobel, Karli Scott, Kennadi Williams. Millard North: Ever Loveridge, Aaliyah Matthews. Millard South: Delnaey Potmesil, Grace Henry, Faith Kreager, Delsie Westbrook. Millard West: Sienna Davis, Alyssa French. Norfolk: Macy Fundus, Erin Schwanebeck. North Platte: Clancy Brown, Kailyn Evans, Karsen Morrison, Emily Hansen. Omaha Burke: Dylan Vobejda, Paige Davison, Megan Streiff, Jordan Rourke. Omaha Central: Ainsley Green, Amaya Garnett, Gabby Garnett, Liv Baker, Tali Schradar. Omaha Marian: Mia Suter. Omaha South: Jimena Estrada, Elena Ruiz, Paulina Mayorga. Omaha Westside: Delani Daubman, Bre Buscher, Ruby Cunningham, Elle Hoffman. Papillion-La Vista: Laura Anglim, MyKena Turner, Amber Arnold. Papillion-La Vista South: Savanna Solomon, Dylann Ehegartner, Laina Souerdyke.
CLASS B
Auburn: Melody Billings, Dilan Perry. Aurora: Ellie Hutsell, Raina Cattau, Delaney Nachtigal. Bennington: Karsen Backlund, Avynne Cornett. Columbus Scotus: Kamryn Chohon, Kate Maguire, Ava Kuhl, Tanley Miller, Grace Sinclair. Elkhorn: Taylor Grasz, Maddy Flynn, Kennedy Meehan, Lauren Buddecke. Elkhorn North: Michaela Fox, Shay Heida, Kailey Marshall, Ava Spies. Grand Island Northwest: Rylee Eschliman, Lexie Lilienthal, Maddie Arends. Hastings: McKinsey Long, Emma Consbruck, Esmeralda Guzman, Nizel Espinoza Nunez. Kearney Catholic: Sydney Owen, Jenna Kruse, Claire Kluthe. Lexington: Alyssa Winter, Citlali Prado, Valeria Perez, Janette Ortiz, Emely Carranza, Klair Fagot, Venus Sanchez. Lincoln Lutheran/Raymond Central: Sierra Springer, Shanae Bergt, Lauren Stull, Jamison Wahl, Hailey Chambers. Norris: Kennedy Sullivan, Hanna Schroeder, Grace Dowding, Isabelle Kester, Sophie Talero, Nicole Keetle. Omaha Duchesne: Jayna Petty, Emma Ehrhardt, Sofia Bressani, June Mullen, Maggie Dowd. Omaha Gross: Elena Simpson, Lauren Stuhr, Bridget Nothelfer, Alexis Nothelfer. Omaha Mercy: Mel Davis, Marissa Vargas, Emma Caito, Kaylee Epp, Mel Davis, Zoey Sizemore. Omaha Roncalli: Moriah Dixson, Lauren Schwers, Liz Mendick, Morgan Mancuso, Mia Stoffel. Omaha Skutt: Tess Behrens, Ali Becker, Lakin Appell, Caroline Daub, Macy Gordon. Platteview: Mia Loffer, Ashley Stehlik. Ralston: Carmen Dudley, Natalie Dudley. Scottsbluff: Emma Foote, Kaia Larson, Cali Wright, Izzy Wright. Waverly: Tara Tenopir, Maddie Dutton.