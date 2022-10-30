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SOFTBALL

2022 Nebraska All-Class, All-Metro and All-Omaha area softball teams

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The Nebraska high school softball All-Class, All-Metro Conference and All-Omaha area teams and honorable mention selections for the 2022 season.

Class A

FIRST TEAM

P — * Maddia Groff, Omaha Marian, Sr., 25-1

P — Alexis Jensen, Gretna, So., 30-2

P — Tatum Montelongo, North Platte, Sr., 16-8

C — Rylinn Groff, Omaha Marian, Sr., .486

IF — Faith Mills, Gretna, Sr., .357

IF — Bree Urban, Millard South, Jr., .618

IF — Allie Cromer, Elkhorn South, Sr., .483

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IF — Katherine Johnson, Millard North, Sr., .467

OF — Emmie Wills, Papio, Sr., .500

OF — Lynn Davis, Millard North, Sr., .408

DP — Emily Gerardy, Elkhorn South, Sr., .510

DP — Amari Laing, Millard South, Sr., .449

DP — Haley Wilwerding, Papio, Sr., .448

SECOND TEAM

P — Jordan Bussey, Lincoln East, Sr., 11-5

P — Kennadi Borngrebe, Elkhorn South, Sr., 18-9

P — Ella Cooper, Fremont, Sr., 20-7

C — Piper Ruhl, Lincoln North Star, Jr., .504

IF — Kaitlyn Fisher, Millard West, Jr., .478

IF — Payton Kincaid, Omaha Marian, Sr., .398

IF — Emersyn Exner, PLV South, Fr., .495

IF — Berkley Hatten, Lincoln East, So., .396

OF — Anniston Trevarrow, Gretna, So., .422

OF — Mackenzie Mlnarik, Lincoln SW, Sr., .443

OF — Emma Humpal, Omaha Marian, Sr., .398

DP — Taylor Coleman, Lincoln SW, Sr., .421

DP — Megan Marshall, Gretna, Fr., .518

Class B

FIRST TEAM

P — * Ava Laurent, GI Northwest, Sr., 28-1

P — Kalli Ulven, Blair, Jr., 22-4

P — Autumn Iversen, Wahoo, Sr., 14-4

C — Abigail Brown, Bennington, Sr., .462

IF — Jordyn Rochholz, Elkhorn, Sr., .382

IF — Maddie Scobee, Bennington, Jr., .473

IF — Avery Barnard, Beatrice, Sr., .597

IF — Nessa McMillen, Blair, Jr., .451

OF — Samantha Schmidt, Hastings, Sr., .600

OF — Emma Hague, Elkhorn, Sr., .438

OF — Taryn Spady, Scottsbluff, Sr., .574

DP — Dalaney Anderson, Seward, Jr., .514

DP — Allie Bishoff, Norris, Sr., .451

SECOND TEAM

P — Reese Smith, Bennington, Sr., 22-12

P — Elizabeth Fuss, Scottsbluff, Sr., 13-3

C — Harper Hancock, Wahoo, Sr., .484

IF — Grace Baasch, GI Northwest, Sr., .406

IF — Sidney Smart, Wahoo, Jr., .462

IF — Lexi Paskach, Ralston, Jr., .477

IF — Riley Schwisow, Beatrice, Sr., .432

OF — Avyn Urbanski, GI Northwest, Sr., .481

OF — Addyson Maxell, Elkhorn North, Jr., .500

OF — Coral Collins, Seward, Jr., .480

DP — Emilee Marth, Nebraska City, Sr., .692

DP — Reyse Zobel, GI Northwest, So., .433

DP — Alexis Shepherd, Waverly, Jr., .410

Class C

FIRST TEAM

P — * Shaylynn Campbell, Yutan/Mead, Sr., 27-2

P — Jordan Head, Hastings SC, Sr., 15-4

P — Jerzie Schindler, Central City, Jr., 24-4

C — Maycee Hays, Yutan/Mead, Jr., .511

IF — Lillie Timm, NEN, Sr., .544

IF — Alyssa Fortik, Malcolm, Sr., .528

IF — Laycee Josoff, Yutan/Mead, Sr., .533

IF — Addisyn Mowinkel, Milford, Jr., .484

OF — Avery Mayberry, Wah. Neumann, Sr., .521

OF — Alyssa Husing, Yutan/Mead, Sr., .495

OF — Isabella Kvols, Hastings SC, So., .429

DP — Claire Wisnieski, DC Aquinas, Sr., .427

DP — Paige Schuster, NEN, Sr., .551

SECOND TEAM

P — Audrey Rossow, Hastings SC, Fr., 18-0

P — Addison Sylliaasen, Wah. Neumann, Fr., 21-5

P — Hannah Devlin, Gothenburg, Jr., 16-5

C — Avery Wegner, NEN, Jr., .353

IF — Ella Watts, Yutan/Mead, Sr., .525

IF — Alanea Babb, Malcolm, Sr., .390

IF — Aubrey Sylliaasen, Wah. Neumann, Sr., .385

IF — Taysia Holbein, Gothenburg, Sr., .453

OF — Allison Stritt, Hastings SC, Sr., .382

OF — Ayla Roth, Milford, So., .363

OF — Veronica Reimers, DC Aquinas, Sr., .385

DP — Ava Helms, Malcolm, Jr., .419

DP — Dakota Haner, Freeman, Jr., .507

All-Metro Conference

P — * Maddia Groff, Omaha Marian, Sr., 25-1

P — Alexis Jensen, Gretna, So., 30-2

P — Kennadi Borngrebe, Elkhorn South, Sr., 18-9

C — Rylinn Groff, Omaha Marian, Sr., .486

IF — Faith Mills, Gretna, Sr., .357

IF — Bree Urban, Millard South, Jr., .618

IF — Allie Cromer, Elkhorn South, Sr., .483

IF — Katherine Johnson, Millard North, Sr., .467

OF — Emmie Wills, Papio, Sr., .500

OF — Lynn Davis, Millard North, Sr., .408

DP — Emily Gerardy, Elkhorn South, Sr., .510

DP — Amari Laing, Millard South, Sr., .449

DP — Haley Wilwerding, Papio, Sr., .448

All-Omaha area

P — Shaylynn Campbell, Yutan/Mead, Sr., 27-2

P — Kalli Ulven, Blair, Jr., 22-4

P — Autumn Iversen, Wahoo, Sr., 14-4

C — * Abigail Brown, Bennington, Sr., .462

IF — Jordyn Rochholz, Elkhorn, Sr., .382

IF — Maddie Scobee, Bennington, Jr., .473

IF — Nessa McMillen, Blair, Jr., .451

IF — Ella Watts, Yutan/Mead, Sr., .525

OF — Emma Hague, Elkhorn, Sr., .438

OF — Avery Mayberry, Wah. Neumann, Sr., .521

OF — Alyssa Husing, Yutan/Mead, Sr., .495

DP — Sidney Smart, Wahoo, Jr., .462

DP — Lexi Paskach, Ralston, Jr., .477

Honorable mention

CLASS A

Bellevue East: Breanne McMurtry, Alisha McMurtry. Bellevue West: Maddie Hays. Elkhorn South: Julia Dittrick, Tarisa Frans. Fremont: Maggie McClain, Avery Gossett, Jenna McClain. Gretna: Brylee Rupiper, Skarlett Jones, Ansley Gydesen, Kimberly Rodriguez. Kearney: Jaylin Harsh, Kelsey Hatcher. Lincoln East: Rhiannon Martin, Delaney Bell, Madison Adams, Addison Bliemeister. Lincoln North Star: Aubrianna Krieser, Dempsey Whitmore, Sydney Chubbuck. Lincoln Northeast: Ava Martinez, Ashlyn Lutz, Bree Woodward. Lincoln Pius X: Sara Iburg, Mackenzi Harrel, Jerzey Wiechman. Lincoln Southeast: Ava Neumayer, Raina Waller, Kalli McKeon. Lincoln Southwest: Taylor Korecky, Reagan Vokoun, Delaney Madson. Millard North: Desi Cuevas, Hayden Nelson, Maddie McGee, Jayda Juarez. Millard South: Baylie Owen, Emorie Swanson. Millard West: Jayci Reimers, Macie Wyman, Jordyn Klein, Addy Burdorf. Norfolk: Jessica Schmidt, Emerson Waldow. North Platte: Skylar Bedlan, Seinna McEntire, Brooklyn Diebert. Omaha Bryan: Emma Loftus, Erin Loftus. Omaha Burke: Alli Nichols, Anna Eibes, Macy Santoni. Omaha Central: Ada Jantzen, Nichole Palfini. Omaha Marian: Brooklyn Kincaid, Reagan Dreibelbis, Zoe Kassmeyer, Charity Curtis. Omaha North: Hannah Hausman, Ella Holtzclaw, Caitlyn Gibson. Omaha Westside: Addie Leinen, Hadley Hansen. Papillion-La Vista: Emma McGrath, Kamira Botos, Morgan Byrd, Carly Bertolini. Papillion-La Vista South: Clare Ullery, Kinsley Stover, Gaby Miranda, Shayla Warak.

CLASS B

Alliance: Hannah Schneider. Ashland-Greenwood: Paige Comstock, Ellie Milburn. Aurora: Eva Fahrnbruch, Adi Fahrnbruch, Zoe Johnson. Beatrice: Delanie Roeder, Callie Schwisow, Paisley Belding, Lucy DeBoer. Bennington: Morgan Dreessen, Julissa Hauder. Blair: Leah Chance, Sophia Wrich, Brooke Janning, Joslyn Policky, Tessa Viliotta. Blue River: Meagan Jahde, Nicole Martensen, Autumn Lindsley. Columbus Lakeview: Cali Bentz, Moe Colegrove, Molly Frenzen. Crete: Ashaya Steele, Mack Steuer, Marli Stones. Elkhorn: Kendall Rager, Emerson Karstens, Annabelle Hensley, Claire Nuismer, Mya Larsen. Elkhorn North: Ashlyn Caniglia, Delaney Phalen, Reese Pearson. Grand Island Central Catholic: Kylie Gangwish, Avery O’Boyle, Brielle Saddler, Anna Tibbetts. Grand Island Northwest: Maddy Cushing, Kamrynn Mings, Kyra Ray, Libby Loman. Hastings: Carlie Muhlbach, Emma Landgren, Macie Wolever, Emma Synek. Kearney Catholic: Raegan Ruyle, Lauren Marker, Lexi Keim. Lexington: Jordyn Jeffries. McCook: Malia Hilker, Paige Bortner, Kennedy Walter. Nebraska City: Sydnee Nickels, Emerson Becker, Bianca Hoy, Tarryn Godsey. Norris: Brenli Solano, Maisie Brown, Alexis Bryant, Sage Burbach. Omaha Gross: Makayla Plisek, Makenna Earnest. Omaha Mercy/Concordia: Mackenzie Groniga, Victoria Placzek, Adrienne Pruss. Plattsmouth: Amelia Fiel, Aimee Dasher. Ralston: Chloe Wagner, Lilly Elsasser, Makenzie Macrander. Scottsbluff: Marley Laucomer, Tatum Heimerman, Adryana Rodriguez, Aubrey Barrett. Seward: Lovely Hibbert, McKenna Sides. Wahoo: Jaiden Swanson, Ava Lausterer. Waverly: Malia Thoms, Tataum Peery, Kaylei Denison. York: Lauryn Mattox, Sam McDaniel, Lauryn Haggadone, Maggie Rauert.

CLASS C

Arlington: Cadie Robinson, Kiersten Taylor, Britt Nielsen, Hannah Stahlecker. Auburn: Addie Darnell, Ella Matteen, Cailyn Erickson, Mallory Brinckerhoff. Bayard: Scarlett Norman, Shayleigh West. Centennial: Savannah Horne, Cora Hoffschneider. Central City: Caleigh Botsch, Ava Steinke, Payton Burbach, Karlee Seitz, Hallie Rutherford. Cozad: Madalyn Spaulding, Taylor Howell. David City Aquinas: Brooklyn Stutzman, Kacy Brewer, Hannah Collier. FCEMF: Amy Lauby, Lilly Ellison, Kalli Head. Freeman: Paige Mahler, Kloey Johnson, Haleigh Schubert, Sidney Lenners. Gothenburg: Briana Houchin. Hastings St. Cecilia: Abbey Musalek, Kyler Weidner. Logan View/SS: Kristen Schellenberg, Kaitlin Mundil, Tawny Irvin. Malcolm: Jessica Sandell, Keira Farritor, Emma Brown. Milford: Maeli Kubicek, Izabelle Yeackley, Camille Stauffer. NEN: Macy Dolliver, Emma Heller, Emma Krusemark. North Bend: Haley Johnson, Madison Bishop, Haley Zakovce, Haley Zakovec. Ord: Morgan Holm, Claire Cargill. Polk County: Courtney Sunday, Lindee Kelley, Adrienne Waller. Ponca: Kaylie Heiner. Southern Valley/Alma: Brynn Baily. Southern/Diller-Odell: Reegan Lauby, Madeline Parde, Kendrea Troxel. Syracuse: Aliza Haag. Tekamah-Herman: Ryan Braniff, Sammie Brodersen, Emelia Evasix, Maddie Smutney. Twin River: Emilee Dohman, Delaney Reeg, Marcie Spitz. Wahoo Neumann: Bridget Whitney, Grace Schulz, Jill Johnson, Kaysha Swartz, Lainey Weist. Wayne: Delaney Kruse, Taytem Ellis, Mackenzie Nissen. West Point GACC: Adyson Luebbert, Tori Buss, Brynn Baumert, Leah Jansen, Shelby Perchal. Wilber-Clatonia: Alyana Steffenmier, Tatiana Meza, Aubrey Ninnemann. Yutan/Mead: Sophia Brennan, Jordyn Campbell.

stu.pospisil@owh.com, twitter.com/stuOWH

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Steve covers swimming, softball, track and field, the Omaha Lancers and more for The World-Herald.

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