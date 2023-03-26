The Nebraska high school girls basketball all-class teams and honorable mention selections for the 2022-23 season.
* — Denotes honorary captain
Class A
FIRST TEAM
*Mya Babbitt, Millard South, 5-10, Sr., 18.0
Cora Olsen, Millard South, 5-9, Sr., 18.0
Khloe Lemon, Millard South, 5-10, Sr., 18.5
Mya Skoff, Bellevue East, 5-11, Sr., 16.7
Inia Jones, Omaha Central, 5-6, Jr., 18.8
SECOND TEAM
Naomi White, Bellevue West, 5-9, Jr., 17.2
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Briauna Robinson, Lincoln High, 5-8, Sr., 13.0
Zakiyyah Muhammad, Omaha Benson, 5-10, Sr., 12.2
Ahnica Russell-Brown, Bellevue West, 5-8, Jr., 12.7
Neleigh Gessert, Millard West, 6-1, So., 11.2
Class B
FIRST TEAM
*Britt Prince, Elkhorn North, 5-11, Jr., 24.0
Peyton McCabe, Omaha Skutt, 5-6, Jr., 15.5
McKenna Murphy, Elkhorn North, 5-11, Jr., 15.2
Molly Ladwig, Omaha Skutt, 5-9, So., 12.4
Parker Christiansen, Waverly, 6-0, So., 13.5
SECOND TEAM
Reese Riddle, Sidney, 5-7, Sr., 11.7
Mia McMahon, Omaha Skutt, 5-4, So., 10.8
Bailee Durant, South Sioux City, 5-10, Fr., 14.6
Jaelynne Clarke, Alliance, 5-9, Jr., 12.7
Addison Hatcliff, Beatrice, 5-7, Jr., 12.3
Class C-1
FIRST TEAM
*Kaitlyn Emanuel, North Bend, 6-0, Sr., 16.4
Ruthie Loomis-Goltl, Bridgeport, 6-3, Sr., 21.0
Halle Dolliver, Malcolm, 5-10, Fr., 19.6
Olivia Loomis-Goltl, Bridgeport, 5-11, Jr., 18.9
Kenadee Ailes, Lincoln Christian, 6-0, So., 17.0
SECOND TEAM
Lindsey Emanuel, North Bend, 5-8, So., 11.3
Sammy Leu, Wahoo, 5-9, Sr., 14.8
Rachel Goodon, Adams Central, 6-4, Sr., 13.9
Lucy Ghaifan, Grand Island CC, 6-0, Sr., 14.8
Alyssa Fortik, Malcolm, 5-3, Sr., 10.6
Class C-2
FIRST TEAM
*Maya Dolliver, Pender, 5-6, So., 14.9
Chaney Nelson, Oakland-Craig, 5-8, Sr., 12.4
Sadie Nelson, Oakland-Craig, 5-9, Sr., 12.9
Chloe Hanel, Clarkson/Leigh, 5-11, Jr., 19.9
Samantha Ehlers, Ponca, 6-0, Sr., 14.3
SECOND TEAM
Tonja Heirigs, North Platte St. Pat’s, 5-7, Sr.20.8
Caitlin Guenther, Crofton, 6-0, Jr., 10.2
Ann Bose, Southern Valley, 5-10, Jr., 19.8
Avery Wegner, Pender, 5-11, Jr., 11.7
Adyson Mlnarik, Summerland, 5-7, Jr., 20.0
Class D-1
FIRST TEAM
*Sydney Davis, Centura, 6-0, Sr., 15.1
Makenna Noecker, Hartington Cedar Catholic, 5-6, Sr., 20.5
Tori Sklenar, Ravenna, 5-7, Sr., 18.3
Avery Kissinger, Hastings St. Cecilia, 5-6, Fr., 11.6
Josilyn Miller, Niobrara/Verdigre, 5-8, Jr., 22.2
SECOND TEAM
Mikah O’Neill, SEM, 5-10, Jr., 17.0
Macy Richardson, Sterling, 5-8, Sr., 20.3
Addison Neal, Alma, 5-2, Sr., 16.1
Tatum Backemeyer, Elmwood-Murdock, 5-3, Jr., 14.9
Keyera Eisenhauer, Elgin/Pope John, 5-8, Jr., 14.3
Class D-2
FIRST TEAM
*Jessica Wertenberger, Falls City SH, 5-10, Sr., 14.5
McKenna Yates, McCool Junction, 5-8, Jr., 21.9
MaKenna Willis, Shelton, 5-9, Sr., 12.6
Alissa Brabec, O’Neill St. Mary’s, 5-4, Jr., 17.2
Amber Lawson, Wynot, 5-8, Sr., 11.3
SECOND TEAM
Mya Hedstrom, O’Neill St. Mary’s, 5-9, Jr., 14.5
Emma Baumgart, Humphrey St. Francis, 5-4, Sr., 6.7
Zaili Benish, Leyton, 5-4, So., 22.3
Myleigh Weers, Diller-Odell, 5-8, So., 21.9
Stella Heapy, Medicine Valley, 5-9, Jr., 17.5
Honorable mention
CLASS A
Bellevue East: Jayla Wilson, Kara Stricklin, Mackenzie Reimer. Bellevue West: Kenzie Melcher, Dani Coyer, Zhyael Dotzler, Faith Elmore. Columbus: Carly Gaedeke. Elkhorn South: Alexa Eddie. Fremont: Emmalee Sheppard, Jenna McClain, Mattie Dalton. Gretna: Aidan Pohlmann, Brooke Rose. Kearney: Tatum Rusher, Maddy Province, Kelsey Hatcher. Lincoln East: Lillie Shaw, Regan Barnard, Kaylee Denker. Lincoln High: Kiana Wiley, Jailynn Brill, Dyvine Harris, Nya Jock. Lincoln North Star: Ani Leu, Sarah Gatwech, Kendall Anderson, Saliesha Gray. Lincoln Pius X: Adison Markowski, Sara Iburg, Madelyn Navrkal. Lincoln Southeast: Nyaluak Dak, Samantha Searcey. Lincoln Southwest: Brinly Christensen, Aniya Seymore, Kennadi Williams. Millard North: Sara Harley, Ellie McCarville, Kayla Preston, Addalyn Rooney, Avril Smith, Izzie Galligan, Mya Sohl, Lynn Davis. Millard South: Lexi Finkenbiner, Juliana Jones, Miranda Kelly. Millard West: Norah Gessert, Libby Hoffman, Taylor Hansen, Grace Kelley, McKenna Scholting, Addie Klahn, Callie Ott. Norfolk: Cameryn Skiff, Tasha Eisenhauer. North Platte: Emily Hansen. Omaha Benson: Ahmani Klabunde, Lelani Carter. Omaha Buena Vista: Zaria Townsend, Da’Shia Evans. Omaha Burke: Najya O’Neal, LaNasia Wilson. Omaha Central: Lilliana Peterson, Taylor Gonzales. Omaha Marian: McKenna Stover, Paige Miller, Maggie Tynan, Ashley Wilwerding. Omaha North: Ayanna Hill, Akazja Foster, Alaeya Randle. Omaha Northwest: Abriya Watkins, Jessica Houston, Kamille Hamilton. Omaha South: Sierra Thomas. Omaha Westside: Sydney Hagen, Kimora Jenkins, Sanai Foster, Elaine Wiles. Omaha Westview: Stella Williams, McCardyn King, Lucy Fierro, Macy Kellner, Paige Myers. Papillion-La Vista: Rease Murtaugh, Brooklynn Holloway, Mia Slizinski. Papillion-La Vista South: Taylor Mauch, Kate Ligon, Charlee Solomon, Mya Lempp, Ella Morehouse, Clare Ullery.
CLASS B
Alliance: Catherine Bryner, Bailey Stark, Macey Seebohm, Ciara Hudson. Beatrice: Riley Schwisow, Ellie Jurgens, Avery Barnard, Kiera Busboom. Bennington: Ella Reinoehl, Presley Baca, Kailey O’Grady. Blair: Addison Sullivan, Kaitlyn Johnson, Joslyn Policky. Crete: Marin Rasgorshek, Mack Steuer. Elkhorn: Claire Nuismer, Anna Janvrin, Kaelyn Andersen. Elkhorn North: Grace Thompson, Reagan Palmer, Reese Booth, Grace Heaney. Gering: MaKenzie Todd, Nickie Todd, Carleigh Pszanka. Grand Island Northwest: Avyn Urbanski, Whitney Loman, Kobye Costilla. Hastings: Emma Landgren, Makenzie Nollette, Madisyn Hamilton, Emma Synek, Hadyn Laux. McCook: Shawna Wilkinson, Joy Rippen. Nebraska City: Tarryn Godsey. Norris: Sage Burbach, Ella Johnson, Anistyn Rice, Gracie Kircher, Kennedy Sullivan, Grace Kohler, Grayson Piening. Omaha Duchesne: Nicky Huss, June Mullen. Omaha Mercy: Sydney Crampton, Claire Wichita, Reagan Brekel, Clara Behounek. Omaha Skutt: Addison Burt, Julia Connealy, Kam Kasner. Plattsmouth: Averi Winters, Jolie Dix, Ashleigh Widick. Ralston: Brooke Tejral. Scottsbluff: Payton Burda, Paige Horne, Anna Kelley. Seward: Ona Stutzman, Haylie Sloup, Kelsey Miller, Amara Siebert. Sidney: Kayla Westby, Rheagan Stanley. South Sioux City: Brooklyn Heineman, Abbi Aitken. Waverly: Peyton Tritz, Paige Radenslaben, Anastyn Harms, Anna Clarke. York: Kiersten Portwine, Chloe Koch, Lauryn Haggadone, Rylyn Cast, Josie Loosvelt, Mia Burke.
CLASS C-1
Adams Central: Megyn Scott, Lauryn Scott, Kadi Kimberly. Ainsworth: Kendyl Delimont, Jocelyn Good. Arlington: Emme Timm, Britt Nielsen, Macy Wolf. Ashland-Greenwood: Emma Keith. Auburn: Zoe Baltensperger, Sydney Binder, Olivia Swanson, Jamisyn Kirkpatrick, Addy Maddox. Aurora: Denae Nachtigal, Kasey Schuster. Battle Creek: Sami Wemhoff, Reagan Brummels, Mya Zohner. Boone Central: Macy Rankin, Karlie Wies, Mara Ranslem. Boys Town: Faith Elgin, Sadie Canales. Bridgeport: Brooklyn Mohrman, Ella Schluterbusch, Mackenzie Liakos. Broken Bow: Makinley Tobey, Halle McCaslin, Janae Marten, Gaby Staples. Central City: Jerzie Schindler, Addie Buhlke. Chase County: Bryn McNair, Olivia Spady, Landree McNair. Columbus Lakeview: Tori Osten, Haley Frenzen, Josie Bentz. Columbus Scotus: Joanna Rusher, Emma Brezenski, Hailey Steffensmeier. Conestoga: MacKaylee Madsen, Sophia Ackerman, Haven Zimmerman. Cozad: Makaia Baker, Megan Dyer. David City: Kamryn Behrns, Meagan Jahde, Kambri Andel. Douglas County West: Grace Holm, Olivia Malousek, Keira Murdock. Falls City: Madison Jones, Ashleigh Kirkendall, Ava Armbruster. Fort Calhoun: Bria Bench. Gothenburg: Kynlee Strauser, Ellarey Harm, Aubrey O’Hare, Ashlyn Richeson, Clara Evert. Grand Island Central Catholic: Gracie Woods, Bryndal Moody, Carolyn Maser. Hershey: Alex Beveridge, Tahlia Steinbeck, Emma Hall. Holdrege: Keeley Vaughn. Kearney Catholic: Callie Squiers, Alexis Keim, Jenna Kruse. Lincoln Christian: Jessa Hueser, Mattea Kassebaum, Annie Hueser. Logan View/Scribner-Snyder: Grace Schlueter, Cadynce Stockamp, Sophia Vacha, Haley Isaac, Elli Christianson. Malcolm: Diamond Sedlak, Emma Brown. Milford: Ayla Roth, Kaitlin Kontor, Tanya Miller. Minden: Mattie Kamery, Sloane Beck, Kinsie Land. North Bend: Madison Bishop, Josie Cleveringa. O’Neill: Presley Heiss, Olivia Young. Omaha Concordia: Paige Gerhard, Amelia Dieckman. Omaha Gross: Makenna Earnest, Megan Hempel, Savana Sweeney. Omaha Roncalli: Whitney Meier, Rhionna Matthews. Ord: Makayla Wray, Marin Reilly, Natalie Williams. Pierce: Morgan Moeller, Skylar Scholting, Hadley Wragge. Platteview: Lilly Stobbe, Emily Wiebelhaus, Baylee Tex, Kate Roseland. Raymond Central: Madelyn Lubischer, Quincy Cotter. St. Paul: Clara Kunze, Gracie Kelley. Syracuse: Kadyn Sisco. Tekamah-Herman: Preslee Hansen. Valentine: Tacey From, Kinsey Buechle, Jayda From. Wahoo: Autumn Iverson, Sidney Smart, Ella Lacey, Sarah Kolterman. Wahoo Neumann: Kinslee Bosak, Jill Johnson, AJ Bosak, Caitlin McGuigan. Wayne: Brooklyn Kruse. West Point-Beemer: Allie Kaup, Campbell Snodgrass, Addison Toelle, Mia Hunke. Yutan: Maura Tichota, Mylee Tichota, Laycee Josoff, Haley Kube, Alyssa Husing.
CLASS C-2
Amherst: Hannah Herrick. Bayard: Lexi Fiscus, Dani Harter. Centennial: Cora Payne, Cate Bargen, Ella Wambold, Karley Naber. Clarkson/Leigh: Brynn Settje, Korbee Wendt, Jessica Hoffman. Crofton: Ellie Tramp, Sammie Allen. Cross County: Shyanne Anderson, Ema Dickey, Lilly Peterson, Lindee Kelly. David City Aquinas: Bianca Romshek, Madison Vandenberg. Elkhorn Valley: JJ Black, Karlee Broberg. Fillmore Central: Faith Engle, Kaili Head, Reyna Hafer, Makenna McCoy. Freeman: Paige Mahler, Dakota Haner, Brooklynn Veerhusen, Kylie Boyer. Fremont Bergan: Kaitlyn Mlnarik, Summer Bojanski, Paige Frickenstein, Carlee Hapke. Gordon-Rushville: Haley Johnson, Tessa Hurlburt. Hartington-Newcastle: Alivia Morten. Homer: Rylie Harris, Bradie Johnson, Alex Albrecht. Humphrey/Lindsay Holy Family: Halle Beller, Claire Korth, Allexis Groteluschen, Mollie Groteluschen. Johnson County: Sunnie Rother, Harley Lubben. Laurel-Concord/Coleridge: Mallory Eriksen, Tali Erwin. Louisville: Ella Aaberg, Sagan Leach, Riley Bennett, Ella Culver. Nebraska City Lourdes: Aspen Meyer. Norfolk Lutheran: Mia Wiederin. North Central: Adisyn Anderson, Allie Cosgrove. North Platte St. Patrick’s: Reese Fleck. Oakland-Craig: Adi Rennerfeldt, Syd Guzinski, Shea Johnson. Omaha Brownell Talbot: Abbi Gibbs, Katherine Thaden. Omaha Christian: Codie Wirges. Omaha Nation: Tylisha McCauley. Osmond-Randolph: Erin Engel, Cali Gutz. Palmyra: Rylie Walker, Kinsley Havranek. Pender: Lillie Timm, Kirsten Frey, Olyvia Nelson. Perkins County: Kailee Potts, Libby Cole, Carlie Homan, Maggie Fisher, Meredith Gloy. Ponca: Gracen Evans, Ashlyn Kingsbury. Shelby-Rising City: Taya Pinneo, Ava Larmon. South Loup: Ava Pandorf, Bryn Schwartz. Southern Valley: Adeline Hunt, Victoria Bose, Brynn Baily. Southwest: Caylin Barnett, Bailey Truksa, Kyra Nelms. Summerland: Hadley Cheatum, Lydia Robertson, Preslie Robertson. Superior: Sadie Cornell, Ella Gardner, Halle Bargen. Sutherland: Story Rasby. Sutton: Alivia Huxoll. Thayer Central: Natalie Tietjen, Piper Havel, Josey Welch, Allison Richardson, Ava Wiedel. Wakefield: Alex Arenas. West Point Guardian Angels Central Catholic: Kelsy Steffen, Brynn Baumert, Reese Throener. Wisner-Pilger: Emily Buhrman. Wood River: Sage Brabec, Macie Peters, Ellie Morgan.
CLASS D-1
Alma: Addison Seibels, Riley Scott, Miley Whitney. Arapahoe: Emerson Swanson, Berkley Warner, Sabrina Jacobsen. Axtell: Lexie Eckhoff, Kassidy Halvorsen. Bancroft-Rosalie: Addison James, Makenna James, Samryn Dick. BDS: JessaLynn Hudson, Hanna Kadel, Ashley Schlegel. Bloomfield: Madison Abbenhaus. Blue Hill: Reece Mlady, Ellie Manger. Boyd County: Amelia Hoffman, Paige Drueke, Leah Jockens, Natasha Zeisler. Burwell: Cora Gideon. Central Valley: Alexis Johnson. Centura: Kyra Wooden, Kailey Coghlan, Taya Christensen. Crawford: Kylah Vogel, Britney Klein. Deshler: Allie Vieselmeyer, Jacilyne Peterson. East Butler: Madison DeWitt, Carynn Bongers. Elgin/Pope John: Ashlynne Charf, Skyler Meis, Taylynne Charf. Elm Creek: Ashley Bauer, Lani Meier. Elmwood-Murdock: Laney Frahm, Ella Zierott, Jordan Vogler, Brooke Goudie. Fullerton: Teagan Gonsior, Julianna Maxfield. Hartington Cedar Catholic: Laney Kathol, Katy Jones, Lauren Bernecker. Hastings St. Cecilia: Ryann Sabatka, Tatum Krikac. Heartland: Hayden Mierau, Felicity Johnson, Lilly Carr. Hi-Line: Zoey Evans, Genesee Knackstedt, Whitney Dickau. Johnson-Brock: Taryn Ottemann, Brooklyn Behrends, Natalie Knipplemeyer, Halle Rasmussen. Kenesaw: Elise Schukei, Avery Kelley. Loomis: Jersie Hermanson. Maywood/Hayes Center: Olivia Hansen, Ashlin Broz, Kiley Hejtmanek, Alexis Wood. Morrill: Kinzley Hess, Brooklin Hess, Brooklyn Brown. Niobrara-Verdigre: Lina Bauer. Norfolk Catholic: Channatee Robles, Saylor Fischer. Plainview: Abbie Kromarek, Teya Boyer, Keanu Johnson, Lauren Jelinek. Ravenna: Kennedy Hurt, Morgyn Fiddelke. Red Cloud: Addie Minnick, Marissa Hersh, Avery Fangmeyer. Riverside: Kayce Martinsen, Averi Fulton. Sandhills Valley: Jaylen Dimmitt, Abigale Nicholson. SEM: Taryn Arbuthnot. Silver Lake: Georgi tenBensel. South Platte: Maddi Cheleen, Haily Koenen, Isabelle Reichman, Avery Hayward. Sterling: Lauren Harms, Katy Boldt, Ellie Lafferty. Twin Loup: Kathryn Folkers, Alexis Mauler, Elsie Ottun. Twin River: Delaney Reeg, Chloe Pilakowski, Clara Preister, Hannah Yrkoski. Wausa: Abby Kaiser, Alexa Cunningham.
CLASS D-2
Anselmo-Merna: Shaylyn Safranek, Makenna Miller, Carlee Bartak, Rhianen Myers, Lily Thornton. Ansley/Litchfield: Kaylee Rohde, Katherine Paitz. Arthur County: Jaedin Johns. Chambers-Wheeler Central: Lizzie Gartner, Ella Moses, Annabel Waldo. Creek Valley: Ella Whiting. Diller-Odell: Karli Heidemann, Baileigh Vilda, Ashley Duis. Exeter-Milligan: Savana Krupicka, Jasmine Turrubiates, Jozie Kanode. Falls City Sacred Heart: Olivia Eickhoff, Jentry Lechtenberg, DeLanie Witt, Macy Keller. Hampton: Lillian Dose, Nevaeh Lukassen, Gavin Gilmore, Raegan Hansen. Harvard: Aimee Whetstine-Jones. Hay Springs: Samantha Toof, Gabby Twarling. High Plains: Hailey Lindburg, Peyton Hofmann, Rylee Ackerson. Hitchcock County: Raegan Hagan, Katie Jarecke, Byanke Tyan. Howells-Dodge: Blair Fiala. Humboldt-Table Rock-Steinauer: Jaylie McNealy. Humphrey St. Francis: Isabel Preister, Kylee Wessel, Hannah Baumgart. Hyannis: Faith Ferguson. Lawrence-Nelson: Kara Menke. Lewiston: Katelyn Sanders, Carleigh Weyers. Leyton: Shawnee Gamble, Sydney Fortune. Lincoln Parkview: Aisha Dos Santos, Isabella Minatti, Jada Smith. McCool Junction: BriAnn Stutzman, Shelby Bandt, Sara Weisheit, Claire Brugger. Mead: Janie Munter. Medicine Valley: Remmi Stout, Milla Farr, Kylie Rose. Nebraska Lutheran: Lily Otte, Rebecca Hueske. O’Neill St. Mary’s: Lorissa Reiman, Hope Williamson. Osceola: Emma Recker. Overton: JoLee Ryan, Ashlyn Florell, Natalie Wood. Paxton: Jacelyn Jorgensen, Ella Fote, Audrey Holm. Pleasanton: Regan Weisdorfer, Natalie Rasmussen, Tyra Sekutera. Sandhills-Thedford: Dayle Haake, Tenley Rasmussen, Laney Dahlberg. Santee: Miley Pike, Daeonna Henry. Shelton: Alia Gomez, Emmi Berglund, Erin Gegg, Dru Niemack. Stuart: Lacey Paxton, Sarah Wallinger, Sydney Estill, Reagan Stracke. Wallace: Karlie Finley. Wauneta-Palisade: Peyton Cox, GraCee Goings. Wilcox-Hildreth: Madison Bunger, Sarah Jensen, Claire Ortgiesen, Emma Donley, Cara Bunger. Winside: Aubrey Russell. Wynot: Kinslee Heimes, Allison Wieseler, Lauren Haberman, Myrah Sudbeck, Kayla Pinkelman.