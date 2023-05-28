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The Nebraska high school girls soccer All-Class teams and honorable mention selections for the 2023 season.
* — Denotes honorary captain
CLASS A
FIRST TEAM
*F — Allison Marshall, Gretna, Junior
F — Sonora De Fini, Gretna, Sophomore
F — Charley Kort, Lincoln Southwest, Junior
F — Ruby Cunningham, Omaha Westside, Junior
F — Paige Miller, Omaha Marian, Freshman
M — Karli Williams, Gretna, Sophomore
M — Ava Makovicka, Gretna, Senior
D — Annie Mulder, Lincoln East, Senior
D — London De Fini, Gretna, Junior
D — Claire Kniss, Lincoln Southwest, Senior
K — Delani Daubman, Omaha Westside, Senior
SECOND TEAM
F — Madison Severn, Bellevue West, Senior
F — Anna Bragg, Omaha Marian, Junior
M — Alyssa French, Millard West, Junior
M — Ava Jellen, Papillion-La Vista South, Junior
M — Bree Korta, Lincoln Pius X, Senior
D — Mallory Conneally, Omaha Marian, Senior
D — Aidan Pohlman, Gretna, Senior
D — Kennedy Moore, Millard West, Sophomore
D — Anna Sis, Papillion-La Vista, Senior
D — Amaya Garrett, Omaha Central, Senior
K — Alexa Gobel, Lincoln Southwest, Senior
CLASS B
FIRST TEAM
*F — Kennedy Sullivan, Norris, Junior
F — Libbie Brezenski, Columbus Scotus, Senior
F — Morgan Mancuso, Omaha Roncalli
M — June Mullen, Omaha Duchesne, Junior
M — Tess Behrens, Omaha Skutt, Senior
M — Ava Spies, Elkhorn North, Junior
M — Caroline Daub, Omaha Skutt, Senior
M — Lakin Appell, Omaha Skutt, Senior
M — Clare Macklin, Norris, Junior
D — Grace Kohler, Norris, Junior
K — Ize Tidball, Norris, Freshman
SECOND TEAM
F — Rylee Rempe, Omaha Mercy, Junior
F — Guadalupe Sanchez, Grand Island Northwest, Sophomore
F — Izzie Kadavy, Columbus Scotus, Sophomore
F — Harlie Taylor, Bennington, Junior
M — Morgan Going, Elkhorn North, Senior
M — Lexie Lilienthal, Grand Island Northwest, Sophomore
M — Allison Hernandez, Blair, Senior
D — Avi Freed, Bennington, Senior
D — Elise Secrest, Omaha Concordia, Senior
D — Martha Yanovich, Omaha Gross, Junior
K — Izzy Johnson, Omaha Duchesne, Junior
HONORABLE MENTION
CLASS A
Bellevue East: Mackenzie Reimer, Emma Eltiste, Sydney McManigal. Bellevue West: Mia McVay, Zoey Ryan. Columbus: Kelyn Garrelts, Abby Haynes, Charli Preister. Elkhorn South: Kylie Hinrichs, Makenna Miller, Blu Keiper. Gretna: Madelyn Schaffert, Addison LaRock, Alexis Cerone, Anna Harris. Kearney: Maddy Province, Harley Straka, Reese Holscher, Ezzy Castro Torres. Lincoln East: Josie Spann, MaKynlie Cade, Keely Yager, Page Monson, Lillie Shaw, Grace Peterson. Lincoln High: Morgan Wilkinson, Kinsli Gropp, Annika Hanson, Addie Holz. Lincoln Pius X: Norah Stewart, Sydney Schmidt, Lucy McCabe, Kate Vacek. Lincoln Southwest: Mallory Arehart, Jillian Lane, Kennadi Williams, Izzie Kiser, Maya Stevenson. Millard North: Sara Harley, Lia Rilantono, Addalyn Rooney. Millard South: Susie Kastl, Alyse Hershey, Alyse Aschebrook, Addy Aschebrook. Millard West: Ella Konwinski, Madi Rhodes, Callie Kirschner, Elle Leece. Norfolk: Tasha Eisenhauer, Tessa Gall, Bella Matteo, Karagen Doele. Omaha Burke: Morgyn Clay, Dylan Vobejda, Hope Holcomb, Chloe Price, Jordan Rourke. Omaha Central: Gabrielle Garrett, Ashlyn Coreas-Marquez, Madeline Hartley. Omaha Marian: Izzy Snowden, Natalie Bullock, Alayna Hauser. Omaha South: Erika Ortez, Kyana Rios, Eve Hodoly, Ruby Ochoa, Vanessa Sanchez. Omaha Westside: Addison Kasel, Elizabeth Nilius, Anna Porter, Rebecca Nilius. Papillion-La Vista: Laina Souerdyke, Emma Wasliewski, Brooklyn Holloway, Lexie Buso, Maggie Turner. Omaha Westview: Allie Powers, Gwyn Pick. Papillion-La Vista South: Ava Austin, Taylor Reagan.
CLASS B
Aurora: Madisyn Willis, Delaney Nachtigal, Laighla Rice. Columbus Scotus: Faith Weber, Emma Brezenski, Maysa Kuhl, Mia Fehringer, Kayla Hoffman, Brooklyn Brandt. Conestoga: Sophia Tegels, Jameson Yost, McKaylee Madsen. Elkhorn: Adriana Pagan, Cate Cox. Elkhorn North: Kailey Marshal, Quinn Carney, Sydney Wallace, Maizy Jones. Grand Island Northwest: Evie Keller, Bryndal Moody, Evelyn Poland, Felicia Johansson. Hastings: Jessalyn Fonseca Quintero, Taylor Delaney, Tracey Cerrato Ramirez, Abby Fielder. Kearney Catholic: Jenna Kruse, Claire Kluthe. Lexington: Berniece Garcia, Citlali Prado, Maylin Novoa, Arian Cabrera, Abellanedad Alen, Alexis Ojeda, Marlene Vargas. Lincoln Lutheran/Raymond Central: Jordan Ernstmeyer, Hailey Chambers, Mckenzie Derowitsch, Harper Stull. Lincoln Northwest: Autumn Veen, Addie Murphy. Norris: Ella Klein, Karlie Wahlstrom, Payton Wilkinson. Omaha Concordia: Emma Barnes, Abbi Gibbs, Izzabella Zach. Omaha Duchesne: Tatum Vaughan, Paige Miller, Kate Stratman. Omaha Gross: Lauren Stuhr, Laine Michael, Sage Wehrbein. Omaha Mercy: Zoey Sizemore, Melina Nelson, Kaylee Epp, Hannah Peatrowsky, Sophie Rau, Emma Gallagher. Omaha Roncalli: Lily Flores, Olivia Ohlman, Madeline McChesney, Shelby Willis. Omaha Skutt: Adison Burt, Delaney O’Doherty, Josie Ausman, Sophia Higgason, McKenna Mann, Corinne Merkel. Platteview: Eve Drummond, Shaylla Hobbs, Olivia Kohl, Baylee Tex, Katelyn Gillen, Morgan Quinn, Ashley Lynch. Ralston: Brooke Tejral, Gracie Murphy. Waverly: Olivina Hind, Lily Krajewski, Sammy Linscott, Lexi Adams. York: Lauryn Mattox, Tuva Franklin, Jose Loosvel.
Photos: All-Nebraska soccer teams through the years
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