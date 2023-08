College cross country coaches should be getting up to speed recruiting Nebraska high schools.

“The state is at an all-time high in cross country for boys capable of receiving D-I interest," said Sean McMahon, who’s returning for his 27th year coaching Fremont’s boys, the three-time defending Class A champions.

“The depth of talent is the best I’ve seen in Nebraska.”

McMahon’s list includes the top three Class A finishers from the 2022 state meet — Fremont junior Juan Gonzalez, Lincoln Southwest senior Max Myers and Millard West senior Jack Witte. Others are seniors: Norfolk's Isaac Ochoa, Omaha Creighton Prep's Dennis Chapman and Norris 'Riley Boonstra, the Class B champion, and juniors: Gretna East's Braden Lofquest and Omaha Skutt's Tommy Rice.

College-level talents extends to the girls, again starting with the top three from last year’s Class A state meet: Lincoln East senior Mia Murray and Omaha Westside seniors Stella Miner and Claire White.

Murray leads East’s hopes for a sixth consecutive team title. The longest hold in Class A is nine years, by Lincoln Southwest from 1989 to 1997. Omaha Marian (2003 to 2007) is the only other school since then with a streak as long as the Spartans’.

Ella Herzberg, Peyton Svehla and Jordan Wissing also return from last year for East. Coach Brian Kabourek said Sadie Yager, Amelia Schupbach and Kadence Hurley “were basically varsity competitors.”

Westside, with Miner and White, and Papillion-La Vista South are expected to press the Spartans at the state meet Oct. 20 in Kearney.

Fremont’s boys return their first three runners across the finish line at state — Gonzalez, Wes Pleskac and Noah Miller.

“We will have our work cut out for us," McMahon said, “but we will be competitive every week.

Millard West, Southwest, Lincoln Pius X, Creighton Prep and Papio South are the teams the Fremont coach expects as other contenders.

Boonstra has all of his state-meet teammates back as Norris tries to improve on its fourth-place finish and go after its first state title. Defending champion Lexington has three state runners returning, led by senior Miguel Cruz. Skutt has four, including Rice.

Norris is the two-time defending Class B girls champion and all six runners from last year’s undefeated team are back. Atlee Wallman was second and Ellie Thomas fourth at state.

Bennington, Elkhorn North, Skutt and York, the next four teams behind Norris in 2022, all return a majority of their state-meet runners.

Not running this season for Elkhorn North is standout basketball player Britt Prince, who was on state-qualifying teams the three previous years.

Gothenburg and Lincoln Christian, separated by two points last year in Class C boys, return all of their state-meet scorers. Wayne will defend its Class C girls title against Auburn and Lincoln Christian as none of last year’s top three graduated more than one runner.

Three points separated the top three teams last year in Class D girls. None of them — Hemingford, Ainsworth and Crofton — had a senior in the lineup.

Bellevue Cornerstone, last year’s breakthrough Class D boys champion, graduated four of its five runners. North Platte St. Patrick’s returns runner-up Jarrett Miles and Porter Connick was ninth.​

BOYS

Class A

Bellevue East (Connor Mazzei): Marcos Vanquez, sr.; Edward Stephens, sr.; Daniel Williams, sr.; Aiden Lindensmith, so.

Elkhorn South (Tim Ebers): *Clint Schumacher, sr.; *Grant Lewis, jr. *Luke Warren, jr.; *Rylan Maglinger, so.

Fremont (Sean McMahon): *Juan Gonzalez, jr.; *Wes Pleskac, sr.; *Noah Miller, jr.; *Jase LaDay, sr.

Gretna (Bryce Brunswig/Jessa Sughroue): *Gavin Luthi, *Caleb Larsen

Kearney (Scott Nannen): Zach Petzet, so.; Braeden Wall, jr.; Gage Fryda, sr.; Hewitt Meyer, sr.; Kyler Harter, so.; Emryk Little, so.

Lincoln East (Brian Kabourek): *Hudson Davy, sr.; *Caleb Ruch, jr.; *Ben Schlegelmilch, so.

Lincoln High (Brad Rettig): Joseph Seifferlein, sr.; Bishop Nelson Aparicio, jr.; Jacon Smith, jr.; Oliver Brassil, so.

Lincoln North Star (Matt Musiel): *Easton Zastrowm jr.; *Josiah Bitker, so.; *Bradyn Wiley, sr.

Lincoln Pius X (Bill Rice): *Joe Majerus, so.; *David Krier, so.; *Maceo Nielsen, sr.; *George Ivanov, jr.; *Jacob Winters, sr.; Joe Dustin, sr.; Noah Zach, so.; Zach Woosley, jr.

Lincoln Southeast (David Nebel): *Kale Muir, sr.; *Cody Fikar, jr.; *Josh Bradley, jr.; *Colton Dahl, so.

Lincoln Southwest (Ryan Salem): *Max Myers, sr.; *Jacob Rinn, sr.; *Connor Boyle, sr.

Millard West (Colin Johnston): *Jack Witte, sr.; *Porter Bickley, sr.; *Tommy McMullen, sr.

North Platte (Jake Hasenauer): Rian Teets, sr.; Aiden Hawks, jr.; Luke Tegtmeier, jr.; James Peters, so.

Omaha Buena Vista (Joe Coil): none listed

Omaha Creighton Prep (Fr. Bob Tillman, S.J.): *Dennis Chapman, sr.; *Paul Yowell, sr.; *Jacob Finney, sr.; *Owen Jensen, sr.; *Aidan McGarry, sr.; *Eli Jones, sr.

Omaha Northwest (Deana Rainey): Blaine Hamilton, jr.

Omaha Westside (Theresa Gosnell): *Jayden Wall, sr.; *Conor Gross, jr.; *Ryan Kugler, jr.; *Matthew Mills, sr.

Papillion-La Vista (Joe Pilakowski): *Ethan Mann, sr.; Cody Sass, so.

Papillion-La Vista South (Shannon Stenger): *John Fiedler, sr.; *Matt Valenta, jr.; *Drew Schuler, jr.; *Xavier Mallow, sr.; *Mason Langabee, sr.

Class B

Bennington (Joe Schumm): *Ryan Burton, sr.; Caden Boyer, sr.; Carter Diamond, sr.; Kade Olbrich, so.; *Colin O’Grady, jr. (transfer from Blair)

Blair (Carson Norine): Ca*Caleb Funk, sr.

Elkhorn (Spencer Stednitz): Ethan Walters, sr.; Finn Hartman, so.; Garrett Barreras, so.; James Ahern, so.

Elkhorn North (Jordan Fuglestad): *Jack Sinnott, sr.; *Ryker Pithan, sr.; *Jake Sullivan, sr.; *Jonah Santos, so.

Grand Island Northwest (Joel Hope): *Caden Sheffield, jr.; *Khale Lindiman, so.

Hastings (Christy Rickert): *Austin Carrera, jr.; *Diego Chojolan, jr.; *Evan Struss, sr.; *Ray Riley, sr.;

Lexington (Sam Jilka): *Laz Adame, sr.; *Miguel Cruz, sr.; *Anthony Taracena, sr.

Lincoln Northwest (Dan Bax): Travis Emblin, so.

Norris (Justin McGill): *Riley Boonstra, sr.; *Sam Talaro, sr.; *Eli Van Brocklin; *Dalton Weber, jr.; *Cole Bare, jr.; *Wyatt Behrens, sr.

Plattsmouth (Chris Wiseman): *Elijah Dix, sr.; *Joel Moore, jr.; *Hunter Mazzulla, jr.; *Aiden McKnight, so.

Ralston (Justin Farr): James Nagle, sr..

Seward (Kurt Holliday): *Jonathan Jurchen, sr.; *Evett Howe, sr.; *Nick Classen, sr.; Drew Collings, sr.; Will Ratkovec, jr.; Jacob Kimbrough, jr.

York (Eric Rasmussen): Sergio Rodriguez, jr.; Carter Jacobsen, so.; Anthony Staehr, so.; Isaiah Kriefels, so.

Omaha area

Ashland-Greenwood (Logan Morris): Elliot Gossin, sr.; Cooper Maack, jr.; Nick Willhite, jr.; Logan McVay, jr.; Jaxon Powell, so.

Boys Town (Ron Stargel): none.

Conestoga (Ryan Burns): James Kansteiner, so.; Colton Bescheinen, jr.; *Colton Stephenson, sr.

Elkhorn Mount Michael (John Gathje): Finn Murphy, Michael Rodgers, Oliver Sorensen.

Fort Calhoun (Kyle McMahon): *Lawson Tjardes, sr.; *Travis Skelton, jr.; *Gage Nixon, sr.; *Will Dennis, so.

Omaha Gross (Leah Schwartz): Joshua Jansen, jr.

Wahoo Neumann (Taylor Schlautman): Ben Lautenschlager, jr.; Steve Quinn, jr.; Braeden Hraban, so.

GIRLS

Class A

Bellevue East (Connor Mazzei): Victoria Bogatz, so.

Elkhorn South (Tim Ebers): *Lindsay Neill, sr.; *Josie Almquist, sr.; Emily Tichota, sr.; *Alyssa Walker, jr.

Fremont (Beth McMahon): *Maris Dahl, sr.; *Chloe Hemmer, sr.; *Ayva Darmento, sr.; *Madelyn Wagner, so.

Gretna (Bryce Brunswig/Jessa Sughroue): *Kelsey VanWaart, so.; *Lydia Edmonds, sr.; *Megan Hawley, sr.

Lincoln East (Brian Kabourek): Hadley Bailey, sr.; *Ella Herzberg, jr.; Kadence Hurley, jr.; *Mia Murray, sr.; *Peyton Svehla, sr.; *Jordan Wissing, sr.; Sadie Yager, jr.; Amelia Schupbach, so.

Lincoln High (Brad Rettig): Mia Wendt, sr.; Miley Green, sr.; Abby Kruse, so.; Jerusha Osborne, so.; Sydney Wendt, so.

Lincoln North Star (Matt Musiel): *Hope Riedel, jr.

Lincoln Pius X (Bill Rice): *Nora Stewart, sr.; *Hannah Bedient, jr.

Lincoln Southeast (David Nebel): Emma von Scheliha, sr.; Mazie Stricker, jr.; Simone Gergen, jr.; Maisy Viehl, jr.

Lincoln Southwest (Ryan Salem): *Silvy Munn, so.; *Mya Kafka, jr.; Renee Kafka, so.

Millard West (Colin Johnston): *Brianna Hernandez, jr.; *Thea Kutash, sr.; *Katelyn Sanne, so.; *Litzey Fredette, jr.

North Platte (Jake Hasenauer): *Haylie Hoatson, sr.; *Jada Hothan, jr.; *Shelby Steele, sr.; Olivia Doebech, jr.

Omaha Central (Trent Lodge): None.

Omaha Marian (Roger Wright): *McKenna Stover, sr.; *Lucy Ambrose, jr.; Gracie Lampert, sr.; Catie Slattery, sr.; Maeve Wharton, so.; Nora Coffey, jr.

Omaha Northwest (Deana Rainey): Paige Boyer, so.; Jasmine Gomez, so.

Omaha Westside (Theresa Gosnell): *Stella Miner, sr.; *Claire White, sr.; *Mia Urosevich, so.; *Ellie Wittmann, so.; Reece Quinlivan, jr.

Omaha Westview (Lily Malcom): none.

Papillion-La Vista (Shawn Gray): *Alexis Chadek, so.; Kara Haffke, sr.; Gabby Britz, so.; Ciara Williams, sr.; Jessica Sjodin, sr.

Class B

Bennington (Joe Schumm): *Lexi O'Connell, sr.; *Alexis Hiatt, jr.; *Lilly Dall, jr.; Morgan Iske, jr.

Blair (Carson Norine): *Allie Czapla, sr.; *Reece Ewoldt, sr.; Lainey Bilau, jr.; *Addie Sullivan, jr.; *Bella Matzen, sr.; *Nadia Davey, jr.

Elkhorn (Spencer Stednitz): Paige White Bear, so.; Delaney Connolly, so.

Elkhorn North (Jordan Fuglestad): *Ella Ford, jr.; *Kailey O'Brien, jr.; *Jenna Polking, so.; *Paityn Christoffels, so.

Grand Island Northwest (Joel Hope): *Olivia Chapman, jr,; *Peyton Smith, so.

Hastings (Christy Rickert): *Kelyn Henry-Perlich, sr.; Abigail Fielder, sr.; Mylee Mick, so.

Lexington (Sam Jilka): *Susana Calmo, sr.; *Maddy Armstrong, sr.; Parr Contreras, so.

Lincoln Northwest (Dan Bax): *Alana Detweiler, sr.

Norris (Justin McGill): *Kendall Zavala, jr.; *Ellie Thomas, sr.; *Atlee Wallman, jr.; *Hailley Finkner, jr.; *Kennedy Powell, so.; *Tanna Petsche, jr.

Omaha Duchesne (Bridget Morton): *Anne Hoover, sr.; *Maggie Lickteig, jr.; *Emma Boggust, sr.; *Ellie Shanahan, jr.; *Corinne Mansour, jr.; Evelyn Jeffreys, so.

Omaha Mercy (Barb Vanderbeek): none.

Plattsmouth (Chris Wiseman): Jolie Dix, jr.; Emmie Newlin, sr.

Ralston (Justin Farr): Dylen Ritchey, sr.; Alivia Aerni, sr.

Schuyler (Adam Robinson): Miriam Deanda, so.; Sinai Sanchez, jr.; Gabby Rodriguez, jr.

Seward (Kurt Holliday): *Tessa Greisen, jr.; Regan Wiesen, jr.; *Audrey Broadwell, so.; Carissa Mines, jr.

York (Eric Rasmussen): *Kassidy Stuckey, sr.; *Lainey Portwine, jr.; *Emory Conrad, sr.; *Ryleigh Wright, so.

Omaha area

Ashland-Greenwood (Logan Morris): Mira Comstock, Zoey Smith, Jaycee Fangmeyer, Audrey Whitehead

Conestoga (Ryan Burns): *Dani Ahrens, sr.

Fort Calhoun (Kyle McMahon): *Harley Schwarte, jr.; Maelie Nelson, so.; *Bella McLaughlin, so.

Omaha Gross (Leah Schwartz): none.

Wahoo Neumann (Taylor Schlautman): Brin Egr, sr.; Isabelle Zelazny, jr.; Sofia Schoenbeck, so.