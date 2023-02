2022-23 High School Swimming and Diving Final Season Leaders List

Boys

200-yard medley relay: 1, Omaha Creighton Prep (William Clark, Drayton Beber, Henry Dvorak, Thomas Nissen), 1:30.50 (No. 2 all-time). 2, Omaha Westside, 1:30.86. 3, Lincoln Southwest, 1:34.48. 4, Elkhorn, 1:34.76. 5, Lincoln East, 1:35.76. 6, Millard North, 1:36.75. 7, Grand Island, 1:37.46. 8, Lincoln Pius X, 1:38.41.

200 freestyle: 1, Nate Germonprez, Westside, 1:33.96 (state record, No. 1 all-time). 2, John Watson, Prep, 1:39.44 (No. 5 all-time). 3, Jadeon Carter, LE, 1:41.50. 4, Ryan Mayo, Elkhorn, 1:41.70. 5, Jaden Pospishil, Omaha Burke, 1:42.20. 6, Collin Wilcynski, LSW, 1:43.42. 7, Kalvin Hahn, MN, 1:44.37. 8, Nathan Finnegan, Prep, 1:44.65.

200 individual medley: 1, Germonprez, 1:47.68 (No. 2 all-time). 2, Watson, 1:49.93 (No. 4 all-time). 3, William Clark, Prep (No. 8 all-time). 4, Hahn, 1:51.02 (No. 9 all-time). 5, Luke Dankert, GI, 1:51.43. 6, Beber, 1:51.81. 7, Finnegan, 1:52.88. 8, Kaden Guzman, Westside, 1:53.92.

50 freestyle: 1, Germonprez, 19.64 (state record, No. 1 all-time). 2, Greg Wehbe, Elkhorn, 20.43 (No. 5 all-time). 3, Dvorak, 20.65 (No. 10 all-time). 4, Pospishil, 21.01. 5, Nikolas Keuser, Millard South, 21.18. 6, Nissen, 21.20. 7, Mayo, 21.23. 8, Jacob Horner, Elkhorn, 21.37.

1-meter diving: 1, David Hatt, LPX, 535.20 points (No. 4 all-time). 2, Paul Mathews, Prep, 516.65 (No. 7 all-time). 3, Landon Orth, Papillion-La Vista/PLV South, 479.80. 4, Rowan Dumond, Elkhorn, 433.15. 5, Zach Shaddy, Bellevue West, 416.10. 6, Ben Knoell, Kearney, 409.75. 7, Evan Farr, Lincoln Southeast, 395.00. 8, Alex Lenz, LE, 380.20.

100 butterfly: 1, Germonprez, 47.65. 2, Dvorak, 48.81 (No. 4 all-time). 3, Pospishil, 49.88. 4, Reida, 50.12. 5, Mayo, 50.30. 6, Reid Frederick, LE, 50.93. 7, Watson, 50.98. 8, Hahn, 50.99.

100 freestyle: 1, Germonprez, 43.17 (state record, No. 1 all-time). 2, Wehbe, 45.45 (No. 10 all-time). 3 (tie), Kolb and Pospishil, 46.02. 5, Mayo, 46.03. 6, Watson, 46.26. 7, Guzman, 46.60. 8, Liam O’Hanlon, Prep, 46.87.

500 freestyle: 1, Watson, 4:29.24 (state record, No. 1 all-time). 2, Hahn, 4:29.30 (No. 2 all-time). 3, Germonprez, 4:32.46 (No. 4 all-time). 4, Carter, 4:34.01 (No. 5 all-time). 5, Finnegan, 4:37.17. 6, Aidan Cunningham, Westside, 4:47.50. 7, Austin Lewis, Prep, 4:49.93. 8, Michael Sambula-Monzalvo, GI, 4:51.01.

200 freestyle relay: 1, Omaha Creighton Prep (Dvorak, Beber, Nissen, Watson), 1:22.69 (No. 2 all-time). 2, Elkhorn, 1:22.70 (No. 3 all-time). 3, Omaha Westside, 1:23.93 (No. 6 all-time). 4, Lincoln East, 1:25.71. 5, Millard North, 1:28.01. 6, Lincoln Southwest, 1:29.22. 7, Omaha Skutt/EMM, 1:29.23. 8, Lincoln Pius X, 1:29.93.

100 backstroke: 1, Germonprez, 47.58 (state record, No. 1 all-time). 2, Kolb, 50.61. 3, Clark, 50.44. 4, Pospishil, 51.15. 5, Horner, 51.56. 6, Watson, 51.68. 7, Frederick, 52.28. 8, Alex Fitch, Westside, 52.31.

100 breaststroke: 1, Hahn, 54.53 (No. 3 all-time). 2, Guzman, Westside, 54.91 (No. 4 all-time). 3, Germonprez, 55.16 (No. 5 all-time). 4, Keuser, 55.57 (No. 7 all-time). 5, Beber, 56.06 (No. 10 all-time). 6, Dankert, 57.01. 7, Watson, 57.88. 8, Clark, 58.02.

400 freestyle relay: 1, Elkhorn (Mayo, Horner, Blake Forsberg, Horner, Wehbe), 3:04.72 (No. 2 all-time). 2, Omaha Creighton Prep, 3:05.60. 3, Lincoln Southwest, 3:07.08. 4, Lincoln East, 3:10.74. 5, Omaha Westside, 3:12.89. 6, Lincoln Pius X, 3:15.34. 7, Omaha Skutt/Elkhorn Mount Michael, 3:15.81. 8, Grand Island, 3:17.73.

Girls

1, Millard North (Molly Von Seggern, Ella Petrick, Shriya Samanta, Mimi Mcleay), 1:44.91 (No. 6 all-time). 2, Omaha Marian, 1:45.11 (No. 8 all-time). 3, Millard South, 1:48.07. 4, Lincoln East, 1:48.53. 5, Omaha Westside, 1:50.50. 6, Lincoln Southwest, 1:51.68. 7, Elkhorn, 1:51.94. 8 (tie), Grand Island and Norfolk/Norfolk Catholic, 1:52.10.

200 freestyle: 1, Josie Hood, Marian, 1:49.23 (No. 2 all-time). 2, Natalya Woods, Lincoln Southeast, 1:49.97. 3, Elsie Olberding, Norfolk, 1:53.67. 4, Meredith Payton, Marian, 1:53.81. 5, Kate Stevens, Westside, 1:54.17. 5, Natalie Harris, Westside, 1:54.31. 6, Elaina Kratky, Westside, 1:55.26. 7, Alaira Hadford, Marian, 1:55.81. 8, Catelyn Fonda, Westside, 1:56.49.

200 individual medley: 1, Piper Hagen, Westside, 2:06.57. 2, Olberding, 2:06.94. 3, Easton Glandt, Marian, 2:07.11. 4, Addisyn Storms, MS, 2:07.95. 5, Peyton, 2:09.17. 6, Hood, 2:09.34. 7, Petrick, 2:09.69. 8, Woods, 2:09.97.

50 freestyle: 1, Woods, 23.77. 2, Stevens, 23.83. 3, Hood, 23.91. 4, Grace Swoboda, Omaha Brownell-Talbot/Concordia/Mercy/Roncalli, 24.07. 5, Samanta, 24.22. 6, Von Seggern, 24.24. 7, Bella Livingston, LSW, 24.27. 8, Avari Wischhof, LE, 24.38.

1-meter diving: 1, Eve Nelson, LSE, 453.65 points. 2, Sally McClellan, BTCMR, 437.45. 3, Ryane Neal, LSW, 431.45. 4 Amelia Ward, Westside, 393.50. 5, Ellie Fulcher, Millard West, 391.50. 6, Macy Santoni, Omaha Burke, 382.60. 7, Kate Stoltenberg, MW, 380.40. 8, Ava Snyder, Beatrice/Norris/Fairbury/Freeman, 377.15.

100 butterfly: 1, Von Seggern, 55.92 No. 7 all-time). 2, Peyton, 56.03. 3, Lauren Mendlick, Marian, 57.63. 4, Parker Schmieding, MS, 57.79. 5, Hood, 58.12. 6, Woods, 58.37. 7, Ashlyn Penas, LSW, 58.46. 8, Samanta, 59.17.

100 freestyle: 1, Hood, 50.75 (No. 4 all-time). 2, Stevens, 51.64 (tie for No. 10 all-time). 3, Woods, 51.89. 4, Wischhof, 51.95. 5, Von Seggern, 52.78. 6, Hagen, 52.93. 7, Payton, 52.97. 8, Livingston, 53.04.

500 freestyle: 1, Hadford, 5:02.52 (No. 7 all-time). 2, Woods, 5:02.58. 3, Hood, 5:07.13. 4, Harris, 5:10.15. 5, Olberding, 5:10.58. 6, Catelyn Fonda, Westside, 5:13.66. 7, Avery Smith, LE, 5:16.62. 8, Grace Lienemann, LSW, 5:18.16.

200 freestyle relay: 1, Omaha Marian (Peyton, Glandt, Mendlick, Hood), 1:35.83. 2, Omaha Westside, 1:36.61. 3, Millard North, 1:36.83. 4, Lincoln Southeast, 1:37.68. 5, Lincoln East, 1:38.28. 6, Lincoln Southwest, 1:38.42. 7, Fremont, 1:39.34. 8, Elkhorn, 1:40.93.

100 backstroke: 1, Von Seggern, 55.27 (No. 3 all-time). 2, Foley, 56.78. 3, Wischhof, 57.36. 4, Kathryn Novinski, GI, 57.84. 5, Kindsey Joyce, MS, 57.89. 6, Mendlick, 58.28. 7, Lilly Brennan, GI, 59.24. 8, Jane Busboom, Fremont, 59.25.

100 breaststroke: 1, Swoboda, 1:04.20 (No. 9 all-time). 2, Petrick, 1:04.58. 3, Glandt, 1:05.35. 4, Storms, 1:05.84. 5, Ashlea Johnson, LE, 1:06.09. 6, Elena Pospishil, Burke, 1:06.60. 7, Olberding, 1:06.61. 8, Makenzie Peter, Elkhorn, 1:07.17.

400 freestyle relay: 1, Omaha Marian (Peyton, Hadford, Foley, Hood), 3:27.31 (No. 2 all-time). 2, Omaha Westside, 3:30.11 (No. 9 all-time). 3, Lincoln Southeast, 3:33.12. 4, Lincoln Southwest, 3:33.91. 5, Grand Island, 3:38.34. 6, Fremont, 3:40.04. 7, Elkhorn, 3:40.91. 8, Lincoln East, 3:41.18.

