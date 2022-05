Omaha Westside sophomore shoots lowest score in district qualifying

Omaha Westside sophomore Jackson Benge rebounded from a playoff loss for the Metro Conference title to shoot the lowest score in district qualifying on Monday.

Benge fired a 5-under 67 at Fair Play at Norfolk to lead the Warriors to a winning 293 score in District A-1. His teammate Porter Topp was next at 1 under.

Lincoln East was the District A-4 team champion with a 1-2-3 finish from Parker Bunting (a 3-under 69), Will Topolski (71) and Thomas Gatlin (73).

Andrew Whittaker’s 2-under 70 at Riverside Golf Club in Grand Island helped Elkhorn South a winning 295 to claim the district A-2 title by 25 strokes. Thomas Dickmeyer took third and Ryan Lingelbach fourth for the Storm.

Two-time defending champion Omaha Creighton Prep, which traveled the farthest in Class A to a district site, had a pleasant return trip. Connor Steichen won with a 73, beating Metro champion Luke Strako in a playoff, and Zac McCormack was fourth. The Junior Jays posted a 306 team score.

Some district tournaments are scheduled for Tuesday. The state tournaments in all four classes will be May 24-25 at four sites.

* * *

A-1 at Fair Play, Norfolk (top three teams in each district advance to state): Omaha Westside 293, Kearney 307, Millard West 312, Norfolk 334, Bellevue West 358.

State qualifiers: 1, Jackson Benge, OW, 67. 2, Porter Topp, OW, 71. 3, Cole Feddersen, K, 75. 4, Cole Schroer, K, 75. 5, Perry Swarm, K, 77. 6, John Davis, OW, 77. 7, Kolby Brown, OW, 78. 8, Adam Hahn, MW, 78. 9, Aidan Nelson, MW, 78. 10, Reece Rogers, MW, 78. T10, Grant Dubas, MW, 78.

A-2 at Riverside, Grand Island: Elkhorn South 295, Grand Island 320, Fremont 329, Papillion-La Vista South 351, Columbus 353, Lincoln Northeast 385, Bellevue East 442

State qualifiers: 1, Andrew Whittaker, ES, 70. 2, Jack Musil, E 74. 3, Thomas Dickmeyer, ES, 75. 4, Ryan Lingelbach, ES, 76. 5, Brock Kuhlman, C, 78. 6, Prestin Vilai, GI, 79. 7, Marcus Holling, GI, 79. 8, Drake Hull, F, 79. 9, Jared Lehechka, GI, 80. 10, Carson Vecera, F, 80. T10, Tyler Show, F, 80

A-3 at Lake Maloney, North Platte: Omaha Creighton Prep 306, Gretna 322, Millard North 336, Lincoln Pius X 356, North Platte 366, Lincoln North Star 388

State qualifiers: 1, Connor Steichen, OCP, 73. 2, Luke Strako, OCP, 73. 3, Nolan Johnson, G, 76. 4, Zac McCormack, OCP, 77. 5, Beau Petersen, Gretna, 77. 6, Matthew Bartek, LPX, 78. 7, Trey Ruge, MN, 78. 8, Samuel Vocelka, MN, 80. 9, Samuel Dameier, MN, 81. 10, tie, Carson Kildow, LNS; Teddy Peterson, OCP, 83

A-4 at Highlands, Lincoln: Lincoln East 293, Lincoln Southeast 298, Lincoln Southwest 320, Papillion-La Vista 331, Millard South 333, Omaha Central 382, Omaha Bryan 479, Omaha Northwest 547

State qualifiers: 1, Parker Bunting, LE, 69. 2, Will Topolski, LE, 71. 3, Thomas Gatlin, LE, 73. 4, Porter Nelson, LSE, 73. 5, Jackson Mann, PLV, 74. 6, Thomas Bryson, LSE, 74. 7, Gavin Gerch, LSE, 75. 8, Alex Throener, LSW, 75. 9, Aidan Koch, LSE, 76. 10, Owen Tucker, LSE, 76.

B-4 at Heritage Hills, McCook: Scottsbluff 349, Ogallala 358, McCook 361, Chadron 382, Cozad 385, Sidney 390, Gering 395, Gothenburg 399, Alliance 402, Broken Bow 409, Holdrege 437, Lexington 441

State qualifiers: 1, John Beier, Sid, 80. 2, Austin Thyne, SB, 81. 3, Kaedon Patton, SB, 84. 4, Jonas Sommerville, McC, 85. 5, Jacksyn Behrends, Ch, 88. 6, Caleb Castillo, O, 88. 7, Corbin Murphy, O, 88. 8, John Maser, Geri, 89. 9, Jake Hiltibrand, O, 89. 10, Landon Kmoch, McC, 90

C-1 at Hidden Valley, Lincoln: Lincoln Lutheran 340, Yutan 343, Milford 352, Fillmore Central 370, Lincoln Christian 375, Elmwood-Murdock 386, Syracuse 399, Centennial 400, Fairbury 409, Falls City 420, Southern 427, Palmyra 437, Johnson County 479, Wahoo Neumann 487

State qualifiers: 1, Noah Carpenter, P, 73. 2, Alexander Schademann, FC, 73. 3, Colton Hauder, Mil, 75. 4, Steven Sladky, WN, 79. 5, Jude Elgert, Y, 79. 6, Isaiah Nunnally, LC, 80. 7, Jake Richmond, Y, 80. 8, Ethan Ringler, LL, 81. 9, Maxwell Bartels, LL, 82. 10, Nathan Lockman, EM, 84

C-2 at Fremont Golf Club: Columbus Scotus 322, Tekamah-Herman 349, Fremont Bergan 359, Logan View 382, David City Aquinas 385, Oakland-Craig 392, Arlington 407, Cedar Bluffs 407, Clarkson/Leigh 415, Twin River 421, North Bend 421, David City 451, Wisner-Pilger 452, Humphrey/Lindsay Holy Family 476

State qualifiers: 1, Brady Davis, FB, 76. 2, Mason Gonka, CS, 78. 3, Nick Fleming, CS, 79. 4, Carson Thomsen, OC, 79. 5, Brody Rogers, TH, 80. 6, Nolan Fleming, CS, 80. 7, Jaylin Jakub, DCA, 82. 8, Kolton Kriete, LV, 85. 9, Seth VunCannon, CS, 85. 10, Patrick Arndt, Columbus Scotus, 87

C-3 at Hartington Golf Club: Tri County NE 352, Hartington CC 355, West Holt 356, Ponca 365, Battle Creek 371, Norfolk Catholic 373, Hartington-Newcastle 377, Crofton 390, Summerland 418, Elkhorn Valley 545

State qualifiers: 1, Nathan Oswald, TCN, 78. 2, Jay Steffen, HCC, 82. 3, Ben Jorgensen, TCN, 82. 4, Reece Morten, H-N, 83. 5, Weston Mathis, WH, 85. 6, Mason Mitchell, WH, 85. 7, Cazden Christensen, HCC, 87. 8, Eugene DeCora, Winn, 88. 9, Luke Beckman, BC, 88. 10, Grant Sprakel, Ponca, 88

C-5 at Frederick Peak, Valentine: Kearney Catholic 330, Amherst 359, Mitchell 369, Bridgeport 373, Valentine 384, Arcadia/Loup City 406, Alma 418, Bayard 428, Sutherland 433, Hitchcock County 436, Hershey 441, Chase County 458, Gordon-Rushville NTS, North Central NTS

State qualifiers: 1, Cael Peters, M, 68. 2, Austin Adelung, Am, 77. 3, Grant McQuay, Al, 78. 4, Quinten Hogeland, KC, 80. 5, Landon Edeal, KC, 81. 6, Jace Nelson, GR, 83. 7, Jackson Dunham, KC, 84. 8, Alex Abels, KC, 85. 9, Tegan Snyder, GR, 86. 10, tie, Braxten Swires, Br.; Cameron Jordan, V; Scout Simmons, Am, 87

D-1 at Franklin Country Club: Loomis 365, Lawrence-Nelson 373, Thayer Central 373, Elm Creek 377, Friend 382, Franklin 383, Red Cloud 390, Wilcox-Hildreth 423, BDS 455, Exeter-Milligan 477, Blue Hill 480

State qualifiers: 1, Zachary Vandervoort, TC, 77. 2, Jacob Klooz, Fri, 82. 3, Nathan Gillming, EC, 84. 4, Gregory Boettcher, Fr, 84. 5, Wesley Trompke, Loo, 85. 6, Quinn Johnson, Loo, 87. 7, Conner Janda, LN, 90. 8, Jedric Dankenbring, TC, 91. 9, Toby Kotinek, LN, 91. 10, Bayln Bargen, LN, 92.

D-2 at Indian Trails, Beemer: Howells-Dodge 366, Stanton 402, Humphrey St, Francis 403, West Point GACC 412, Elgin/Pope John 413, Pleasanton 435, Burwell 449, Shelby-Rising City 465, Grand Island Heartland Lutheran 479, Central Valley 511, Fullerton 526, High Plains 530

State qualifiers: 1, Dillon Critel, Bur, 78. 2, Paiton Hoefer, EPJ, 86. 3, Ryan Hrbek, WPGA, 86. 4, Brady Lund, HD, 86. 5, Livia Hunke, WPGA, 90. 6, Jaden Kosch, HSF, 92. 7, Austin Hegemann, HD, 92. 8, Parker Krusemark, Stan, 92. 9, Kellen Fiala, HD, 94. 10, Cole Grovijohn, HD, 94

D-3 at Rolling Hills, Wausa: Pender 346, Wausa 357, Neligh-Oakdale 362, Randolph 388, Stuart 403, Creighton 411, Niobrara/Verdigre 411, Plainview 412, Ainsworth 414, Homer 439, Bloomfield 453, CWC 503

State qualifiers: 1, Gage Burns, C, 80. 2, Michael Vanness, W, 82. 3, Mitchell Kelly, P, 84. 4, Quinton Heineman, P, 84. 5, William Jesse, CWC, 86. 6, Aiden Kuester, NO, 86. 7, Jaxon Claussen, W, 88. 8, Layton Gralheer, Pender, 89. 9, Trey Johnson, P, 89. 10, Bryson Gadeken, NO, 90. 10, Anthony Heiser, Stu, 90

D-4 at River’s Edge, North Platte: North Platte SP 354, Overton 370, Southern Valley 416, Arapahoe 419, Sandhills Valley 436, Hi-Line 439, Maywood-Hayes Center 453, Anselmo-Merna 454, Medicine Valley 456, South Loup 463, Southwest 490, Cambridge 507

State qualifiers: 1, Connor Hasenauer, NPSP, 78. 2, Teegan Sonneman, NPSP, 79. 3, Kaden Lux, O, 87. 4, Cole Kramer, SV, 87. 5, Colbi Smith, SL, 89. 6, Ander Wasenius, Ara, 90. 7, Matthew Henderson, SV, 91. 8, Braden Fleischman, O, 93. 9, Connor Shively, O, 95. 10, Alexander Banzhaf, O, 95

D-5 at Four Winds, Kimball: Perkins County 375, Crawford 378, Hemingford 384, Dundy County Stratton 399, Leyton 399, Kimball 413, Garden County 420, Creek Valley 423, Hyannis 439, Hay Springs 444, Potter-Dix 509, South Platte 544

State qualifiers: 1, Kyler Lusche, K, 75. 2, Zaybreon Hansen, PC, 78. 3, Dax Powell, Hem, 82. 4, Jacob Holzfaster, Pax, 84. 5, Payton Swanson, Craw, 86. 6, Nolan Burrell, DCS, 88. 7, Gabe Varvel, HS, 92. 8, Elijah Schmid, CV, 93. 9, Hunter Garner, PC, 93. 10, John Nolan, CraW, 94. 10, tie, Jason Jensen, Ley; Drew Varner, Hem; Jhet Holthus, Hy, 94​

