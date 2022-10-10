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GOLF

Results: Nebraska high school girls state golf tournament, Oct. 10

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Check out the golf courses in the Omaha metro.

Below are the results from the first day of the Nebraska high school girls state golf tournament.

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Class A

At Norfolk CC, par 72

Team scoring: Millard North 325, Lincoln Southwest 326, Lincoln East 330, Omaha Marian 349, Lincoln Pius X 358, North Platte 358, Gretna 367, Columbus 375, Papillion-La Vista South 378, Elkhorn South 385, Omaha Westside 392, Kearney 395

INDIVIDUALS

Nicole Kolbas, Lincoln Pius X—72

Izabella Pesicka, Millard North—75

Eden Larson, Lincoln Southwest, 9, 76

Hailey Kenkel, Grand Island—78

Abbigail Jones, North Platte—80

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Karsen Morrison, North Platte—80

Sarah Lasso, Columbus—80

Lauryn Ball, Lincoln Southwest, 11, 80

Erica Lee, Millard North—80

Elly Honnens, Lincoln East—80

Isabella Elgert, Lincoln East—81

Tatum Terwilliger, Lincoln Southwest—81

Madison Murnan, Omaha Marian—82

Emma Moss, Lincoln East—82

Tori Schenkelberg, Omaha Marian—83

Cali Wisdom, Millard North—84

Erika Headlee, Millard North—86

Ansley Giesselmann, Fremont—87

Hailey Bayne, Lincoln East—87

Maddilyn Fineran, Norfolk—88

Julietta Panko, Papillion-La Vista South—89

Sophie Flynn, Lincoln Southeast—89

Alysen Sander, Lincoln Southwest—89

Julia Hyten, Lincoln Southwest—89

Brielle Abboud, Omaha Marian—90

Megan Sianez, Papillion-La Vista South—90

Molly Goc, Columbus—90

Avery Van Horn, Lincoln East—90

Jessica Tackett, Elkhorn South—90

Mailin Bertus, Norfolk—91

Ashley Scott, Millard North—91

Carleigh Reoh, Gretna—91

Emerson Babe, Gretna—91

Kenna Mikos, Gretna—92

Audrey Larsen, Lincoln Pius X—92

Addison Benge, Gretna—93

Madison Terranova, Omaha Marian—94

Carly Brown, Omaha Westside—94

Addison Powers, Ralston/Mercy—95

Addyson Otten, Millard West—95

Addison Olson, Lincoln Pius X—95

Regan Covrig, Papillion-La Vista—96

Olivia James, Kearney—97

Callie Nelson, Elkhorn South—97

Ellen Bode, Elkhorn South—97

Addison Peterson, Kearney—98

Ava Robino, Omaha Westside—98

Madeline Schlegel, Omaha Westside—98

Ava Flynn, Lincoln Southeast—98

Hailey Matthews, North Platte—99

Kaitlin Zahnow, Papillion-La Vista South—99

Kaylee Carlson, North Platte—99

Lauren Lydiatt, Kearney—99

Rebecca Asbury, Norfolk—99

Anna Sroczynski, Lincoln Pius X—99

Jersey Odgaard, Columbus—100

Ellen Mccann, Papillion-La Vista South—100

Kathryn Johnson, Gretna—100

Emily Hansen, North Platte—101

Kaylee White, Kearney—101

Alexa Eddie, Elkhorn South—101

Sophia Martin, Omaha Marian—102

Kylee Buscher, Omaha Westside—102

Ava Jarrett, Lincoln Pius X—102

Layney Burger, Papillion-La Vista South—103

Korynne Boutin, Lincoln North Star—103

Ayla Strong, Grand Island—103

Morgan Dowhy, Kearney—104

Anna Massman, Columbus—105

Sarah Weiss, Omaha Westside—106

Anna Dunne, Millard West—106

Molly Pensick, Ralston/Omaha Mercy—109

Carys Nelson, Elkhorn South—109

Elizabeth Mowrey, Columbus—125

Class B

At Monument Shadows, Gering, par 72

Team scoring: Omaha Duchesne 320, Scottsbluff 323, Elkhorn North 348, Bennington 357, Beatrice 399, Grand Island Northwest 400, York 408, Gering 410, Hastings 421, Norris 423, Waverly 424, Lexington 476.

INDIVIDUALS

Julia Karmazin, Elkhorn North—71

Anna Kelley, Scottsbluff—75

Whitney Dahir, Omaha Duchesne—76

Tia Phaisan, Waverly—79

Isabelle Gutschewski, Omaha Duchesne—79

Nielli Heinold, Scottsbluff—81

Madison Mumm, Gering—82

Kathleen Kelley, Omaha Duchesne—82

Kiera Paquette, Beatrice—82

Shae Willats, Scottsbluff—83

June Mullen, Omaha Duchesne—83

Addison Wilson, Scottsbluff—84

Olivia Ottman, Grand Island Northwest—84

Kennedy Anderson, Bennington—85

Elizabeth Wright, Omaha Duchesne—87

Mallory Stirek, Blair—87

Taylor Mazour, Grand Island Northwest—88

Alexis Keatts, Bennington—89

Emma Hartnett, Elkhorn North—89

Payton Morgan, Bennington—89

Anna Brant, Hastings—90

Emily Huff, Elkhorn North—91

Hannah Kitt, Columbus Lakeview—91

Samantha Gibbs, York—93

Emma Foland, Bennington—94

McKinley Knotts, Scottsbluff—94

Ella Welsh, Nebraska City—94

Rylee Zimmerman, Lincoln Northwest—95

Avery Dill, Platteview—95

O'Brasia Amos, Lexington—95

Isabelle Johnson, Nebraska City—97

Sharlan Skrupa, Elkhorn North—97

Grace McNeely, Nebraska City—98

Delaini Harper, Norris—100

Paige Southwick, Beatrice—101

Amber Muhlbach, Grand Island Northwest—101

Regin Dunham, York—102

Aubree Larson, Sidney—103

Emily Glinsmann, Norris—103

Milan Babcock, York—104

Shea Meridith, Elkhorn North—104

Madelyn Nielsen, Beatrice—104

Emily McCune, Alliance—106

Maia Swan, Gering—106

Trinity Lappe, Lincoln Northwest—107

Abigail Owens, Lexington—108

Natalie Shield, Norris—108

McKenna Bowron, Gering—108

Alyssa Alt, York—109

Mya Dubas, Waverly—109

Grace Berkeland, Columbus Lakeview—109

Kendall Consbruck, Hastings—109

Savannah McFalls, Bennington—110

Gracey McIntyre, Hastings—110

Lilly Ballard, Norris—112

Alayna Stephenson, Hastings—112

Monet Baehr, Beatrice—112

Aubrie Simmons, Beatrice—113

Sophie Bingham, Waverly—114

Jaylei Cervantes, Gering—114

McKinlee Legg, York—118

Meredith Ellerbrake, Norris—119

Mackenzie Cordes, Waverly—122

Cynthia Carlson, Hastings—122

Emerson Hall, Waverly—123

Lauren Doll, Gering—126

Madison Mendoza, Grand Island Northwest—127

Isabella Carlson, Lexington—128

Callie Collins, Grand Island Northwest—130

Ella Ford, Lexington—145

Sydni Ringenberg, Lexington—158

Class C

At Elks CC, Columbus, par 72

Team scoring: Broken Bow 348, Minden 368, Columbus Scotus 379, Adams Central 381, Fremont Bergan 381, Valentine 390, O’Neill 392, Laurel-Concord-Coleridge 398, Wayne 398, Lincoln Lutheran 402, Superior 407, Lincoln Christian 415, Chadron 44o, Hershey 442.

INDIVIDUALS

Olivia Lovegrove, Lincoln Christian—70

Camryn Johnson, Broken Bow—79

KayLynn Jorgensen, Minden—81

Cecilia Arndt, Scotus—83

Jocelyn Kumm, Bergan—84

Mekallyn Bancroft, Valentine—84

Kaylin Gaughenbaugh, O'Neill—85

Riley Haschke, Wayne—85

Molly Custer, Broken Bow—85

Julia Messere, Grand Island CC—86

Peyton Hartman, Adams Central—87

Taylor Beierman, Boone Central—87

Sidney O'Dey, Adams Central—88

Kara Suchsland, Minden—88

Elizabeth Goebel, Omaha Brownell Talbot—89

Jamisyn Kirkpatrick, Auburn—89

Rayne Biltoft, Superior—90

Olivia Prauner, Bergan—90

Taylor Schaaf, Broken Bow—90

Maya Kuszak, Lincoln Christian—90

Callie Whitten, Minden—91

Kaetryn Bancroft, Valentine—92

Mia Hiebner, Heartland—92

Sarah Karnes, Laurel-Concord-Coleridge—92

Sonya Guzinski, Oakland-Craig—93

Lainey Palmer, Broken Bow—94

Kaelyn Dierman, Scotus—95

Kylie Coomes, Gordon-Rushville—95

Kara Selken, Oakland-Craig—95

Joslyn Johnson, Wayne—95

Bailey Schmidt, Lincoln Lutheran—96

Claire Popkes, O'Neill—96

Delaney Hall, Laurel-Concord-Coleridge—96

Quinn VunCannon, Scotus—97

Lucy Hayes, Auburn—97

Skylar Benjamin, Broken Bow—97

Maggie Rostvet, Adams Central—97

Hattie Bennett, Lincoln Lutheran—97

Macy Jones, Cambridge—97

Maddy Graham, Laurel-Concord-Coleridge—98

Molly Heimes, Battle Creek—98

Ellie Whitehead, Ashland-Greenwood—98

Haley Blackstone, Superior—98

Cece Mlnarik, O'Neill—99

Taegan Bach, Chadron—99

Sarah McKeon, Ravenna—99

Alena Peters, Pierce—100

Jacqueline Gloy, Perkins County—100

Neah McMeen, Superior—100

Tessa Hurlburt, Gordon-Rushville—101

Breanne Blair, Lincoln Lutheran—101

Emily Beed, Fullerton—102

Maci Schommer, Cedar Catholic—103

Avery Ridder, Bergan—103

Valerie Lierman, Oakland-Craig—104

Brynn Smith, Minden—104

Ellie Sendgraff, Bergan—104

Kiya Taylor, Scotus—104

Rylee Altwine, Pierce—105

Kaylee Hanson, Valentine—105

Amelia Ptacnik, Holdrege—105

Emma Anderson, Oakland-Craig—106

Olivia Fedde, Bergan—106

Kenzie Pourier, Chadron—106

Ella Nahorny, Scotus—106

Jazmyne Swartz, Hershey—106

Shelby Nelson, Minden—106

Lindsay Niemann, Wayne—107

Anna Vander Pol, Lincoln Lutheran—108

Michalee Brownawell, Hershey—108

Jersie Diecker, Adams Central—109

Jocelyn Jordan, Valentine—109

Carli Canham, Wayne—111

Skylar Swanson, Laurel-Concord-Coleridge—112

Rachel Hupp, O'Neill—112

Jamison Wahl, Lincoln Lutheran—113

Eva McCreery, Hershey—113

Kristyn Woolley, Hershey—115

Charli Sievers, Wayne—116

Claire Sexson, Hershey—117

Eliana Uhing, Chadron—117

Jaycie Cox, Valentine—117

Holly Patefield, Laurel-Concord-Coleridge—118

Norah Winckler, Chadron—118

Reese Ritterbush, Chadron—119

Nadia McMeen, Superior—119

Hanna Kull, Adams Central—121

Breiana Gray, Lincoln Christian—124

Myesha Larson, Oakland-Craig—124

Lauren Tietjen, Superior—129

Erika Niday, Lincoln Christian—131

Lindsay Howe, Lincoln Christian—133

Hailey Scofield, O'Neill—136

 

stu.pospisil@owh.com, twitter.com/stuOWH

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Reporter - High school sports

Stu is The World-Herald's lead writer for high school sports and for golf. Follow him on Twitter @stuOWH. Email stu.pospisil@owh.com

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