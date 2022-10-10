Results: Nebraska high school girls state golf tournament, Oct. 10

Below are the results from the first day of the Nebraska high school girls state golf tournament.
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Class A
At Norfolk CC, par 72
Team scoring: Millard North 325, Lincoln Southwest 326, Lincoln East 330, Omaha Marian 349, Lincoln Pius X 358, North Platte 358, Gretna 367, Columbus 375, Papillion-La Vista South 378, Elkhorn South 385, Omaha Westside 392, Kearney 395
INDIVIDUALS
Nicole Kolbas, Lincoln Pius X—72
Izabella Pesicka, Millard North—75
Eden Larson, Lincoln Southwest, 9, 76
Hailey Kenkel, Grand Island—78
Abbigail Jones, North Platte—80
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Karsen Morrison, North Platte—80
Sarah Lasso, Columbus—80
Lauryn Ball, Lincoln Southwest, 11, 80
Erica Lee, Millard North—80
Elly Honnens, Lincoln East—80
Isabella Elgert, Lincoln East—81
Tatum Terwilliger, Lincoln Southwest—81
Madison Murnan, Omaha Marian—82
Emma Moss, Lincoln East—82
Tori Schenkelberg, Omaha Marian—83
Cali Wisdom, Millard North—84
Erika Headlee, Millard North—86
Ansley Giesselmann, Fremont—87
Hailey Bayne, Lincoln East—87
Maddilyn Fineran, Norfolk—88
Julietta Panko, Papillion-La Vista South—89
Sophie Flynn, Lincoln Southeast—89
Alysen Sander, Lincoln Southwest—89
Julia Hyten, Lincoln Southwest—89
Brielle Abboud, Omaha Marian—90
Megan Sianez, Papillion-La Vista South—90
Molly Goc, Columbus—90
Avery Van Horn, Lincoln East—90
Jessica Tackett, Elkhorn South—90
Mailin Bertus, Norfolk—91
Ashley Scott, Millard North—91
Carleigh Reoh, Gretna—91
Emerson Babe, Gretna—91
Kenna Mikos, Gretna—92
Audrey Larsen, Lincoln Pius X—92
Addison Benge, Gretna—93
Madison Terranova, Omaha Marian—94
Carly Brown, Omaha Westside—94
Addison Powers, Ralston/Mercy—95
Addyson Otten, Millard West—95
Addison Olson, Lincoln Pius X—95
Regan Covrig, Papillion-La Vista—96
Olivia James, Kearney—97
Callie Nelson, Elkhorn South—97
Ellen Bode, Elkhorn South—97
Addison Peterson, Kearney—98
Ava Robino, Omaha Westside—98
Madeline Schlegel, Omaha Westside—98
Ava Flynn, Lincoln Southeast—98
Hailey Matthews, North Platte—99
Kaitlin Zahnow, Papillion-La Vista South—99
Kaylee Carlson, North Platte—99
Lauren Lydiatt, Kearney—99
Rebecca Asbury, Norfolk—99
Anna Sroczynski, Lincoln Pius X—99
Jersey Odgaard, Columbus—100
Ellen Mccann, Papillion-La Vista South—100
Kathryn Johnson, Gretna—100
Emily Hansen, North Platte—101
Kaylee White, Kearney—101
Alexa Eddie, Elkhorn South—101
Sophia Martin, Omaha Marian—102
Kylee Buscher, Omaha Westside—102
Ava Jarrett, Lincoln Pius X—102
Layney Burger, Papillion-La Vista South—103
Korynne Boutin, Lincoln North Star—103
Ayla Strong, Grand Island—103
Morgan Dowhy, Kearney—104
Anna Massman, Columbus—105
Sarah Weiss, Omaha Westside—106
Anna Dunne, Millard West—106
Molly Pensick, Ralston/Omaha Mercy—109
Carys Nelson, Elkhorn South—109
Elizabeth Mowrey, Columbus—125
Class B
At Monument Shadows, Gering, par 72
Team scoring: Omaha Duchesne 320, Scottsbluff 323, Elkhorn North 348, Bennington 357, Beatrice 399, Grand Island Northwest 400, York 408, Gering 410, Hastings 421, Norris 423, Waverly 424, Lexington 476.
INDIVIDUALS
Julia Karmazin, Elkhorn North—71
Anna Kelley, Scottsbluff—75
Whitney Dahir, Omaha Duchesne—76
Tia Phaisan, Waverly—79
Isabelle Gutschewski, Omaha Duchesne—79
Nielli Heinold, Scottsbluff—81
Madison Mumm, Gering—82
Kathleen Kelley, Omaha Duchesne—82
Kiera Paquette, Beatrice—82
Shae Willats, Scottsbluff—83
June Mullen, Omaha Duchesne—83
Addison Wilson, Scottsbluff—84
Olivia Ottman, Grand Island Northwest—84
Kennedy Anderson, Bennington—85
Elizabeth Wright, Omaha Duchesne—87
Mallory Stirek, Blair—87
Taylor Mazour, Grand Island Northwest—88
Alexis Keatts, Bennington—89
Emma Hartnett, Elkhorn North—89
Payton Morgan, Bennington—89
Anna Brant, Hastings—90
Emily Huff, Elkhorn North—91
Hannah Kitt, Columbus Lakeview—91
Samantha Gibbs, York—93
Emma Foland, Bennington—94
McKinley Knotts, Scottsbluff—94
Ella Welsh, Nebraska City—94
Rylee Zimmerman, Lincoln Northwest—95
Avery Dill, Platteview—95
O'Brasia Amos, Lexington—95
Isabelle Johnson, Nebraska City—97
Sharlan Skrupa, Elkhorn North—97
Grace McNeely, Nebraska City—98
Delaini Harper, Norris—100
Paige Southwick, Beatrice—101
Amber Muhlbach, Grand Island Northwest—101
Regin Dunham, York—102
Aubree Larson, Sidney—103
Emily Glinsmann, Norris—103
Milan Babcock, York—104
Shea Meridith, Elkhorn North—104
Madelyn Nielsen, Beatrice—104
Emily McCune, Alliance—106
Maia Swan, Gering—106
Trinity Lappe, Lincoln Northwest—107
Abigail Owens, Lexington—108
Natalie Shield, Norris—108
McKenna Bowron, Gering—108
Alyssa Alt, York—109
Mya Dubas, Waverly—109
Grace Berkeland, Columbus Lakeview—109
Kendall Consbruck, Hastings—109
Savannah McFalls, Bennington—110
Gracey McIntyre, Hastings—110
Lilly Ballard, Norris—112
Alayna Stephenson, Hastings—112
Monet Baehr, Beatrice—112
Aubrie Simmons, Beatrice—113
Sophie Bingham, Waverly—114
Jaylei Cervantes, Gering—114
McKinlee Legg, York—118
Meredith Ellerbrake, Norris—119
Mackenzie Cordes, Waverly—122
Cynthia Carlson, Hastings—122
Emerson Hall, Waverly—123
Lauren Doll, Gering—126
Madison Mendoza, Grand Island Northwest—127
Isabella Carlson, Lexington—128
Callie Collins, Grand Island Northwest—130
Ella Ford, Lexington—145
Sydni Ringenberg, Lexington—158
Class C
At Elks CC, Columbus, par 72
Team scoring: Broken Bow 348, Minden 368, Columbus Scotus 379, Adams Central 381, Fremont Bergan 381, Valentine 390, O’Neill 392, Laurel-Concord-Coleridge 398, Wayne 398, Lincoln Lutheran 402, Superior 407, Lincoln Christian 415, Chadron 44o, Hershey 442.
INDIVIDUALS
Olivia Lovegrove, Lincoln Christian—70
Camryn Johnson, Broken Bow—79
KayLynn Jorgensen, Minden—81
Cecilia Arndt, Scotus—83
Jocelyn Kumm, Bergan—84
Mekallyn Bancroft, Valentine—84
Kaylin Gaughenbaugh, O'Neill—85
Riley Haschke, Wayne—85
Molly Custer, Broken Bow—85
Julia Messere, Grand Island CC—86
Peyton Hartman, Adams Central—87
Taylor Beierman, Boone Central—87
Sidney O'Dey, Adams Central—88
Kara Suchsland, Minden—88
Elizabeth Goebel, Omaha Brownell Talbot—89
Jamisyn Kirkpatrick, Auburn—89
Rayne Biltoft, Superior—90
Olivia Prauner, Bergan—90
Taylor Schaaf, Broken Bow—90
Maya Kuszak, Lincoln Christian—90
Callie Whitten, Minden—91
Kaetryn Bancroft, Valentine—92
Mia Hiebner, Heartland—92
Sarah Karnes, Laurel-Concord-Coleridge—92
Sonya Guzinski, Oakland-Craig—93
Lainey Palmer, Broken Bow—94
Kaelyn Dierman, Scotus—95
Kylie Coomes, Gordon-Rushville—95
Kara Selken, Oakland-Craig—95
Joslyn Johnson, Wayne—95
Bailey Schmidt, Lincoln Lutheran—96
Claire Popkes, O'Neill—96
Delaney Hall, Laurel-Concord-Coleridge—96
Quinn VunCannon, Scotus—97
Lucy Hayes, Auburn—97
Skylar Benjamin, Broken Bow—97
Maggie Rostvet, Adams Central—97
Hattie Bennett, Lincoln Lutheran—97
Macy Jones, Cambridge—97
Maddy Graham, Laurel-Concord-Coleridge—98
Molly Heimes, Battle Creek—98
Ellie Whitehead, Ashland-Greenwood—98
Haley Blackstone, Superior—98
Cece Mlnarik, O'Neill—99
Taegan Bach, Chadron—99
Sarah McKeon, Ravenna—99
Alena Peters, Pierce—100
Jacqueline Gloy, Perkins County—100
Neah McMeen, Superior—100
Tessa Hurlburt, Gordon-Rushville—101
Breanne Blair, Lincoln Lutheran—101
Emily Beed, Fullerton—102
Maci Schommer, Cedar Catholic—103
Avery Ridder, Bergan—103
Valerie Lierman, Oakland-Craig—104
Brynn Smith, Minden—104
Ellie Sendgraff, Bergan—104
Kiya Taylor, Scotus—104
Rylee Altwine, Pierce—105
Kaylee Hanson, Valentine—105
Amelia Ptacnik, Holdrege—105
Emma Anderson, Oakland-Craig—106
Olivia Fedde, Bergan—106
Kenzie Pourier, Chadron—106
Ella Nahorny, Scotus—106
Jazmyne Swartz, Hershey—106
Shelby Nelson, Minden—106
Lindsay Niemann, Wayne—107
Anna Vander Pol, Lincoln Lutheran—108
Michalee Brownawell, Hershey—108
Jersie Diecker, Adams Central—109
Jocelyn Jordan, Valentine—109
Carli Canham, Wayne—111
Skylar Swanson, Laurel-Concord-Coleridge—112
Rachel Hupp, O'Neill—112
Jamison Wahl, Lincoln Lutheran—113
Eva McCreery, Hershey—113
Kristyn Woolley, Hershey—115
Charli Sievers, Wayne—116
Claire Sexson, Hershey—117
Eliana Uhing, Chadron—117
Jaycie Cox, Valentine—117
Holly Patefield, Laurel-Concord-Coleridge—118
Norah Winckler, Chadron—118
Reese Ritterbush, Chadron—119
Nadia McMeen, Superior—119
Hanna Kull, Adams Central—121
Breiana Gray, Lincoln Christian—124
Myesha Larson, Oakland-Craig—124
Lauren Tietjen, Superior—129
Erika Niday, Lincoln Christian—131
Lindsay Howe, Lincoln Christian—133
Hailey Scofield, O'Neill—136