Results: Nebraska high school track and field district, May 10

Check out the results from the Nebraska high school district track and field meets May 10.

* * *

District A-1

Boys

Team scoring: Kearney 138, Fremont 126, Millard West 94, Columbus 52, Omaha Westside 48, Papillion-LV 36, Grand Island 32, Omaha South 1.

Event winners

100: 1, Micah Moore, F, 10.87. 2, Preston Okafor, OW, 10.97. 3, Wes Okafor, OW, 11.06. 4, Ty Kiefer, OW, 11.13. 1, W. Oakfor, 21.72. 2, Moore, 21.76. 3, Caleb Mulder, C, 22.23. 4, P. Okafor, 22.30. 400: 1, Tyson Baker, F, 49.48. 2, Mulden, 49.84. 3, Camerson Carlson, GI, 50.76.4, Nathan Pederson, MW, 51.15. 800: 1, Jack White, MW, 1:56.70. 2, Braden Taylor, F, 1:56.83. 3, Nolan Miller, F, 1:58.60. 4, Baker, 2:00.11. 1,600: 1, Miller, 4:25.10. 2, White, 4:25.47. 3, Carter Waters, F, 4:26.93. 4, Taylor, 4:26.95. 3,200: 1, Waters, 9:39.66. 2, Juan Gonzalez, F, 9:39.74. 3, Cole Haith, MW, 9:39.74. 4, Sam Kirchner, MW, 9:43.71. 110 hurdles: 1, Jack Dahlgren, K, 14.81. 2, Deandre N’Dugwa, K, 15.13. 3, Jesse Malone, PLV, 15.25. 4, Noah Shrader, MW, 15.36. 300 hurdles: 1, Dahlgren, 40.27. 2, Grant Barrett, MW, 40.33. 3, Ashton Sagehorn, F, 41.70. 4, Malone, 42.14. 400 relay: 1, LW, 42.79. 2, K, 43.02. 3, MW, 43.34. 1,600 relay: 1, F, 3:22.96. 2, MW, 3:28.40. 3, K, 3:30.77. 3,200 relay: 1, MW, 8:22.23. 2, F, 8:32.20. 3, C, 8:32.80. Shot: Jordan Shaw, K, 52-10.75. 2, Andrew Schmitz, PLV, 51-1. 3, Liam Blaser, C, 49-9.5. 4, Tyler Suer, F, 48-7.75. Discus: 1, Shaw, K, 150-7. 2, Schmitz, 145-6. 3, Santos Gonzales, C, 144-8. 4, Cole Brandt, K, 143-5. High jump: 1, Hayden Buman, GI, 6-5. 2, Will Vanderbeek, K, 6-5. 3, Jessie Cauble, MW, 6-3. 4, Ben Cumpton, K, 6-1. Long jump: 1, Kaden Miller, K, 21-6.5. 2, Cauble, 21-5. 3, Cooper Curtis, PLV, 21-4.75. 4, Jordan Hurst, OW, 20-10. Triple jump: 1, Carson Nichols, K, 42-0.25. 2, Fred Harbols, K, 41-10.5. 3, Cumpston, 41-5. 4, Yiech Wal, GI, 41-3.75. Pole vault: 1, Drew Sellon, F, 14-6. 2, Zach Watson, K, 14-0. 3, Carsen Marking, C, 13-6. 4, Spencer Kern, K, 13-0.

Girls

Team scoring: Fremont 124, Omaha Westside 115, Kearney 76.5, Millard West 76, Papillion-LV 67, Grand Island 38, Columbus 29.5, Omaha South 1.

Event winners

100: 1, Tania Gleason, F, 12.44. 2, Chloe Green, OW, 12.45. 3, MaryAnn Lewis, OW, 12.65. 4, Gabby Martinez, K, 12.76. 200: 1, Lademi Davies, OW, 24.64. 2, Gleason, 25.42. 3, Sydney Glause, F, 26.03. 4, Green, 26.04. 400: 1, Lucy Dillon, F, 56.70. 2, Sadie Millard, MW, 57.88. 3, Layla Hopkins, MW, 1:00.07. 4, Glause, 1:00.32. 800: 1, Stella Miner, OW, 2:21.11. 2, Dillon, 2:22.88. 3, Taylor McCabe, F, 2:24.72. 4, Addison Johnson, C, 2:27.11. 1,600: 1, Elli Dahl, F, 5:14.76. 2, Miner, 5:20.28. 3, Isabelle Hartnett, MW, 5:21.83. 4, Claire White, OW, 5:23.10. 3,200: 1, Dahl, 11:32.20. 2, Hartnett, 11:37.31. 3, White, 11:47.06. 4, Emma Bonsall, K, 11:51.03. 100 hurdles: 1, Josie Garrett, C, 15.10. 2, Emma Rauch-Word, GI< 15.25. 3, Haley Mihm, K, 15.32. 4, Katie Gomez, K, 15.86. 300 hurdles: 1, Morgan Glaser, PLV, 47.50. 2, Emma Mc Grath, PLV, 47.56. 3, Thea Kutash, MW, 47.89. 4, Ava Johnson, OW, 47.93. 400 relay: 1, OW, 49.19. 2, F, 49.40. 3, MW, 49.92. 1,600 relayL 1, MW, 3:58.34. 2, F, 4:01.89. 3, OW, 4:04.50. 3,200 relay: 1, MW, 9:47.18. 2, OW, 9:56.15. 3, K, 9:59.10. Shot: 1, Avery Franzen, K, 40-4.75. 2, Mia Knigge, F, 37-4.25. 3, Haidyn Skeen, K, 37-4. 4, Mackenzie Kinning, F, 36-1. Discus: 1, Dannika Rees, PLV, 118-8. 2, Caroline Carrico, PLV, 112-0. 3, Hadeley Dowty, F, 111-4. 4, Skeen, 110-9. High jump: 1, Morgan Glaser, PLV, 5-3. 2, Natalie Tinsley, OW, 5-1. 2, Layla Hopkins, MW, 5-1. 4, Brooke Barth, K, 4-11. Long jump: 1, Ladami Davies, OW, 19-7.5. 2, Joselyn Olson, C, 17-8. 3, Sadie Millard, MW, 17-6.25. 4, Emma Rauch-Word, GI, 16-10. Triple jump: 1, Davies, 36-11. 2, Cassidy Hinken, GI, 36-1. 3, Izzy Rich, K, 34-11.25. 4, Maya Zoucha, PLV, 34-3.5. Pole vault: 1, Hailey Newill, F, 11-2. 2, Rylei Degen, GI, 10-2. 3, Ashlyn Bespalec, K, 9-8. 4, Briannah Kutschau, GI, 9-2.

District A-3

Boys

Team scoring: Lincoln Pius X 103, Lincoln SW 81, Papio South 79, Elkhorn South 75, Bellevue West 72, Millard South 60, Lincoln High 42, Omaha Northwest 12.

Event winners

100: 1, LJ Richardson, BW, 10.77. 2, Eli Alag, MS, 10.78. 3, Kyrell Jordan, BW, 10.89. 4, Collin Fritton, LSW, 10.90. 200: 1, Jordan, 22.33. 2, Asher Jenkins, BW, 22.39. 3, Richardson, 22.49. 4, Christian Nash, MS, 22.62. 400: 1, Jenkins, 50.05. 2, Nathan Springer, LPX, 50.09. 3, Makuey Foneag, ONW, 50.93. 4, Jameson Allen, PS,51.26. 800: 1, Gabe Hinrichs, ES, 1:52.73. 2, Thomas Greisen, LPX, 1:58.74. 3, Grant Dixon, ES, 1:59.27. 4, James Dalton, LPX, 2:00.25. 1600: 1, Hinrichs, 4:22.79. 2, Luke Johnson, ES, 4:29.63. 3, Dalton Heller, MS, 4:29.86. 4, Max Myers, LSW, 4:30.07. 3200: 1, G Hinrichs, 9:34.18. 2, Myers, 9:40.95. 3, Johnson, 9:45.92. 4, Dixon, 9:46.23. 110 hurdles: 1, Javon Leuty, LHS, 14.58. 2, Joe Staab, LPX, 15.41. 3, JP Mattern, LPX, 15.65. 4, Paul Tasset, LSW, 15.80. 300 hurdles: 1, Mattern, 40.72. 2, Matt Valent, PS, 42.23. 3, Jaden Quelette, PS, 42.38. 4, Javon Leuty, LHS, 42.47. 400 Relay: 1, BW, 42.36. 2, MS, 43.24. 3, LSW, 43.90. 1,600 relay: 1, PS, 3:27.29. 2, LPX, 3:28.69. 3, ONW, 3:28.74. 3,200 relay. 1, LPX, 8:08.09. 2, LSW, 8:08.4a. 3, PS, 8:13.19. Shot: 1, Matt Rink, LSW, 58-. 2, Caiden Fredrick, PS,57-7. 3, Ashton Murphy, ES, 55-7. 4, Arden Jenkins, BW, 53-5.75. Discus: 1, Caiden Fredrick, PS,168-4. 2, Rink, 151-11. 3, Tyler Wilson, MS, 149-2. 4, Matthew Scarpello, PS,147-8. High jump: 1, Jackson Kessler, LPX, 6-6. 2, Ben Hunzeker, LSW, 6-3. 3, James Allen, LHS, 6-3. 4, Beni Ngoyi, LHS, 6-1. Pole Vault: 1, Michael Johnson, PS,13-6. 2, Zach Vanicek, MS, 13-. 3, Dylan Headrick, MS, 12-. 4, Liam McGlynn, ES, 12-. Long jump: 1, Reece Grosserode, LPX, 21-9. 2, Hunzeker, L21-2. 3, Donald DeFrand Jr., LHS, 21-1.25. 4, Davieian Williams, LHS, 20-6.50. Triple jump: 1, Grosserode, 47-1.50. 2, Kui Diu, LHS, 43-8. 3, Connor Cochran, PS,42-4.75. 4, Lincoln Akohin, MS, 41-8.25.

Girls

Team scoring: Lincoln SW 171, Elkhorn South 85.5, Lincoln Pius X 76.5, Papio South 63, Millard South 48, Lincoln High 43, Omaha Northwest 20, Bellevue West 19.

Event winners

100: 1, Dajaz DeFrand, LHS, 11.60. 2, Neryah Hekl, LHS, 12.21. 3, Maggie Madsen, ES, 12.39. 4, Lilee Kaasch, MS, 12.53. 200: 1, DeFrand, 24.11. 2, Isabella Fleming, BW, 25.62. 3, Nonic Oelling, LSW, 25.75. 4, Madsen, 25.78. 400: 1, Oelling, LSW, 59.14. 2, Vivian Dalton, LPX, 59.32. 3, Lauren Hohl, LSW, 59.72. 4, Fleming, 1:00.65. 800: 1, Brianna Rinn, LSW, 2:18.72. 2, Deavion Deleon, PS, 2:19.14. 3, Olivia Rosenthal, PS, 2:21.09. 4, Lindsey Neill, ES, 2:21.37. 1600: 1, Jaci Sievers, ES, 5:03.03. 2, Brianna Rinn, LSW, 5:14.11. 3, Kaitlyn Swartz, PS, 5:23.08. 4, Lily Schwartz, LSW, 5:24.23. 3200: 1, JSievers, 11:00.65. 2, Rinn, 11:39.98. 3, Abby Coen, LSW, 11:44.98. 4, Abby Deutsch, LSW, 11:46.03. 100 hurdles: 1, Kate Campos, LPX, 14.23. 2, Jaida Rowe, LSW, 14.25. 3, Taylor Schuster, LSW, 14.99. 4, Grace Pham, PS, 15.46. 300 hurdles: 1, Campos, 45.14. 2, Schuster, 45.90. 3, Abigail Frey, ONW, 46.19. 4, Rowe, 47.86. 400 relay: 1, Lincoln High, 47.94. 2, LSW, 49.44. 3, ES, 50.23. 1,600 relay: PS, 9:46.54. 2, ES, 9:57.77. 3, LPX, 9:59.75. 3,200 relay: 1, LSW, 9:46.54. 2, ES, 9:56.77. 3, LPX, 9:59.75. Shot: 1, Georgia Carroll, MS, 38-3.5 2, Delaney Burge, ES, 38-2.5 3, Clare Ullery, PS, 37-11.5 4, Courtney Holsteen, LSW, 37-10.5 Discus: 1, Aubrey Decker, LPX, 118-7. 2, Taylor Fritz, LSW, 114-5. 3, Evynn Shelton, LSW, 110-6. 4, Burge, 109-6. High Jump: 1, Regan Lambe, LSW, 5-2. 2, Jasmine Moats, ES, 5-1. 3, Tatum Terwilliger, LSW, 5-1. 3, Jocelyn Belcastro, BW, 5-1. 4, Sara Iburg, LPX, 5-1. 4, EJ Brown, ES, 5-1. Pole Vault: 1, Maria Kimpson, PS, 13-. 2, Hailey Watermeier, LSW, 10-8. 3, Malisa Savice, LSW, 10-2. 4, Teagan Little, LSW, 9-8. 4, Ellie Wolsleger, LPX, 9-8. Long Jump: 1, Sara Iburg, LPX, 18-.75. 2, Lilee Kaasch, MS, 17-11.5 3, Imani Skanes, ONW, 17-6.25. 4, Amari Laing, MS, 17-4. Triple Jump: 1, Kaasch, 38-11. 2, Sara Iburg, LPX, 38-7.25. 3, Elizabeth Hanafan, ES, 35-7. 4, Laing, 35-6.25.

District A-4

Boys

Team scoring: Omaha Creightopn Prep 141.75. Millard North 130.5, Lincoln North Star 108, Lincoln SE 65, Norfolk 52.75, Lincoln NE 17, Omaha Benson 6.

Event winners

100: 1, Andrew Jones, OCP, 10.56. 2, Jack Gillogly, OCP, 10.62. 3, Tommy Eichman, MN, 10.86. 4, Xzavion Laing, MN, 10.93. 200: 1, Gillogly, 21.85. 2, Jones, 22.21. 3, Eichman, 22.33. 4, Travis Vo, LNS, 22.63. 400: 1, Christian Lanphier, OCP, 50.63. 2, Matthew Ratledge, MN, 51.34. 3, Henry Woods, LSE, 52.57. 4, Kalen Krohn, Norfolk, 52.73. 800: 1, Matthew Dunaski, LNS, 1:59.03. 2, Grant Wasserman, LNS, 1:59.62. 3, Cade Neubauer, OCP, 1:59.70. 4, Zack Schultz, MN, 1:59.96. 1600: 1, Wasserman, 4:30.72. 2, Carson Lauterbach, LSE, 4:31.03. 3, Schultz, 4:31.51. 4, Isaac Ochoa, Norfolk, 4:34.74. 3200: 1, Matthew Montes, LNS, 10:11.36. 2, Ochoa, 10:11.76. 3, Wasserman, 10:11.91. 4, Will Ramsey, MN, 10:18.21. 110 hurdles: 1, Connor Plahn, LNS, 14.86. 2, Grant Hunsaker, MN, 15.02. 3, Nick Kieny, OCP, 15.21. 4, Matthew Stursma, MN, 15.41. 300 hurdles: 1, Hunsaker, 40.55. 2, Plahn, 40.87. 3, Stursma, , 41.15. 4, Luke Heck, OCP, 41.74. 400 Relay: 1, MN, 42.49. 2, OCP, 42.73. 3, LSE, 43.39. 1600 relay: 1, MN, 3:26.43. 2, OCP, 3:29.26. 3, LSE, 3:29.55. 3200 Relay: 1, MN , 8:07.62. 2, OCP, 8:08.30. 3, LNS, 8:10.30. Shot: 1, Daylin Mallory, Norfolk, 55-8. 2, Owen Anthony, LSE, 51-3. 3, Joe Kieny, OCP, 50-11. 4, Gunnar Gottula, LSE, 50-3.50. Discus: 1, Joe Kieny, OCP, 179-4. 2, Barrett Luce, MN, 165-5. 3, Gage Lemay, LNE, 155-5. 4, Marek Krusczak, OCP, 148-5. High Jump: 1, Max Koebernick, LNS, 6-3. 2, Matthew Dunaski, LNS, 6-1. 3, Chiok John, ON, 5-9. 4, Jackson Martin, LSE, 5-9. Pole vault: 1, Paul Lampert, OCP, 14-8. 2, Grahm Petersen, LSE, 13-6. 3, Shaun Gustman, Norfolk, 11-6. 4, Brendyn Luna, Norfolk, 11-0. Long Jump: 1, Rowdy Bauer, Norfolk, 22-3. 2, Noah Boganowski, MN, 21-3.50. 3, Kaidyn Jackson, LNS, 20-6.50. 4, Myles Jackson, OCP, 20-1.50. Triple Jump: 1, Andrew Joppa, OCP, 43-11. 2, Dalton Goodwin, LNE, 41-5. 3, Jackson Martin, LSE, 41-3. 4, Jamir Hunt, MN, 41-2.

Girls

Team scoring: Millard North 180.5, Lincoln SE 96.5, Norfolk 83, Lincoln North Star 76, Omaha Marian 48, Lincoln NE 32, Omaha Benson 6.

Event winners

100: 1, Iris Bumgarner, LSE, 12.62. 2, Claire Behen, OM, 12.86. 3, Jasmine Watts, MN, 12.94. 4, Alexis Bornemeier, MN, 12.98. 200: 1, Bumgarner, 26.48. 2, Ali Jacobs, LNS, 26.83. 3, Olivia Strako, OM, 27.24. 4, Kaitlyn Freudenberg, LSE, 27.27. 400: 1, Jacobs, 1:00.21. 2, Cameryn Skiff, N, 1:02.08. 3, Jaeden Webb, LNE, 1:03. 4, Chloe Mooberry, MN, 1:03.10. 800: 1, Emma Rhode, MN, 2:29.11. 2, Rachael Chambers, MN, 2:32.25. 3, Molly Meier, N, 2:33.08. 4, Abbi Ruda, N, 2:33.23. 1600: 1, Rhode, 5:41.84. 2, Abby Foster, N, 5:46.26. 3, Hope Riedel, LNS, 5:47.19. 4, Ella Jonas, MN, 5:47.20. 3200: 1, Molly Caruso, MN, 12:44.33. 2, Brianne Travis, LNS, 12:54.58. 3, Ainsley Anderson, MN, 13:01.29. 4, Madison Hall, N, 13:03.15. 100 hurdles: 1, Laney Songster, LNE, 15. 2, Selah Boggs, MN, 16.1. 3, Hannah Fleming, LSE, 16.41. 4, Hailey Whitmarsh, MN, 17.08. 300 hurdles: 1, Roan Young, MN, 48.40. 2, Bog49.98. 3, Hailey Boltz, LNS, 50.14. 4, Hailey Whitmarsh, MN, 50.69. 400 Relay: 1, MN, 51.17. 2, LSE, 51.2. 3, OM, 51.7. 1600 Relay: 1, MN, 4:14.99. 2, LSE, 4:18.31. 3, N, 4:23.04. 1600 relay: 1, MN, 4:14.99. 2, LSE, 4:18.31. 3, N, 4:23.04. 3200 Relay: 1, MN, 10:05.71. 2, N, 10:17.45. 3, LSE, 10:36.52. Shot: 1, Kinsley Ragland, LNS, 42-5.5 2, Katharine Beachler, MN, 39-9.5 3, Alivya Bollen, LSE, 38-3. 4, Audrey Arthur, OM, 35-7.5. Discus: 1, Beachler, 136-3. 2, Torrance Tso, N, 115-0. 3, Sienna Fowler, OB, 110-8. 4, Ragland, 108-0. High Jump: 1, Tasia Sadler, LNE, 5-3. 2, Rachael Chambers, MN, 5-3. 3, Ali Jacobs, LNS, 5-1. 3, Adalia McWilliams, N, 5-1. Pole Vault: 1, Sophee Billips, LSE, 9-8. 2, Natalee Keodouangdy, LNS, 9-2. 3, LeAnn Miller, N, 9-2. 4, Libby Driver, LSE, 8-8. Long Jump: 1, Chloe Mooberry, MN, 17-4. 2, Chloe Yates, MN, 16-10.5. 3, Victoria Maxey, N, 15-11.75. 4, Cameryn Skiff, N, 15-10.5. Triple Jump: 1, Gozie Okafor, OM, 35-7.5 2, Elli Lechtenberger, LSE, 35-2.5. 3, Tasia Sadler, LNE, 33-5. 4, Lilly Herbel, LSE, 33-0.5.