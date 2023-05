State record-holder Jack Gillogly of Omaha Creighton Prep lowered his time to 20.90, matching the Class A district record and state’s all-time best, in the 200 meters in District A-2 on Tuesday at Kearney.

It was on the same track that Gillogly, a Husker signee, ran 20.92 at the Kearney Invitational a month ago.

Terry Williams of Omaha Central ran a hand-held 20.9 in the 220-yard dash on Boys Town’s straightaway at the 1963 district meet.

Also in A-2, Husker 2024 football commit Ashton Murphy of Elkhorn South won the boys shot put with a PR of 57-2½, Omaha Central sophomore Isaac Ackerman the discus with a PR of 178-9 and Zack Watson of Kearney the pole vault with a Class A-leading 14-6. Kearney hurdler Jack Dahlgren’s 38.37 in the 300s leads Class A.

A-1 at Columbus: Papillion-La Vista South ninth-grader Katie Shafer's 56.85 in the girls 400 was good for the state lead as she outdueled Gretna sophomore Brooke Rose (57.31). In the 800, Kaitlyn Swartz of Papio South was pushed by Rose as well, winning in 2:18.57 while Rose was a tenth of a second behind.

Kat Beachler of Millard North took the Class A season lead in the girls discus at 141-3. Papio South’s Zaidah Lightener had a state-leading 38-5 in the girls triple jump. Fremont sophomore Juan Gonzalez lowered his PR in the boys 1,600 meters to 4:16.16, ranking No. 2 in the state.

A-4 at Omaha Westside: National long jump champion Jaylen Lloyd of Westside continued to push toward the 25-foot mark in his event, taking the state lead with a 24-2¾. Westside’s Lademi Davies gained the Class A lead in the girls 200 at 24.97.

B-1 at Platteview: Omaha Skutt sophomore Tommy Rice ran 9:30.83 for the Class B lead in the boys 1,600.

B-2 at Elkhorn: Elkhorn North’s Jacob Horner went into the Class B lead in the boys 300 hurdles (38.24). Blair junior Ethan Baessler’s 10.55 in the boys 100 is the fastest time of the season in Class B.

B-3 at Waverly: In a hotly contested boys 400 meters, Waverly sophomore Braxton Smith’s 48.73 was good for the state lead. Crete freshman Landon Fye was second (49.80) and Waverly senior Daniel Kasparek (49.97) third.

B-4 at Albion: NU football walk-on Landon Ternus of Columbus Lakeview threw 59-10 in the boys shot and is the season's best in Class B.

B-6 at Ogallala: Gering’s Madison Seiler posted a 2:17.14 in the girls 800 for the Class B season lead. Sidney junior Karsyn Leeling uncorked the Class B season lead in the girls triple jump at 37-4½. Lexington senior Oscar Aguado took the Class B lead in the 800 at 1:55.95. Adam Dugger of McCook long-jumped 23-8¾ for the Class B lead.​

District A-1

Boys team scoring: Lincoln Southwest 144.5, Gretna 112, Papillion-La Vista South 80, Millard North 67, Fremont 66, Columbus 55.5, Omaha South 1, Omaha Westview 1.

Individual results: 400 relay: 1, G, 43.59. 2, F, 43.92. 3, C, 43.93. 1,600 relay: 1, MN, 3:23.65. 2, G, 3:24.59. 3, C, 3:25.33. 3,200 relay: 1, LSW, 8:02.35. 2, G, 8:03.71. 3, F, 8:03.79. 100: 1, Anthony Jones, PS, 10.77. 2, Jackson Carpenter, LSW, 10.81. 3, Dylan Crumley, C, 11.19. 4, Hudson Cunnings, F, 11.30. 200: 1, Blayke Moore, G, 22.34. 2, Jones, PS, 22.53. 3, Xzavion Laing, MN, 22.57. 4, Rylan Becker, LSW, 22.83. 400: 1, Blayke Moore, G, 50.26. 2, Nolan Magnuson, MN, 50.91. 3, Matthew Ratledge, MN, 51.15. 4, Brayden Moore, G, 51.27. 800: 1, Quin Karas, PS, 1:59.68. 2, Jacob Rinn, LSW, 2:00.07. 3, Braden Lofquest, G, 2:00.64. 4, Michael Stamps, PS, 2:01.12. 1600: 1, Juan Gonzalez, F, 4:16.16. 2, Max Myers, LSW, 4:26.63. 3, Lofquest, G, 4:29.23. 4, Caden Miser, PS, 4:29.86. 3200: 1, Gonzalez, F, 9:41.79. 2, Max Myers, LSW, 9:46.66. 3, Gavin Luthi, G, 9:55.28. 4, Connor Reeson, G, 9:55.65. 110 hurdles: 1, Grant Hunsaker, MN, 15.06. 2, Jaden McFarland, C, 15.06. 3, Ethan Powell, LSW, 15.25. 4, Aidan Welch, LSW, 15.59. 300 hurdles: 1, Cole Dobberstein, G, 39.86. 2, Hunsaker, MN, 41.01. 3, Spencer Ward, G, 41.41. 4, Jaden McFarland, C, 41.87. Shot: 1, Caiden Fredrick, PS, 57-10.00. 2, Cole Luedtke, LSW, 52-7. 3, Liam Blaser, C, 51-5.50. 4, Samuel Hartman, MN, 51-3.50. Discus: 1, Fredrick, PS, 188-5. 2, Samuel Hartman, MN, 153-6. 3, Blaser, C, 151-9. 4, Henri Supenski, PS, 144-3. High jump: 1, Lucas Helms, LSW, 6-5. 2, Aidan Welch, LSW, 6-1. 3, Paul Lakamp, LSW, 6-1. 4, Colin Sims, G, 5-11. Pole vault: 1, Michael Dalton, F, 12-0. 2, Bretton Piscitelli, F, 11-6. 3, Phoenix Fernau, G, 11-0. 4, Nathan Mensah, LSW, 11-0. Long jump: 1, Aidan Welch, LSW, 22-0.25. 2, Paul Lakamp, LSW, 21-9.75. 3, Finn McGovern, LSW, 21-8.25. 4, Michael Schultz, MN, 21-1.75. Triple jump: 1, Elijah Bothwell, G, 42-9. 2, Eli Coen, LSW, 42-3. 3, Finn McGovern, LSW, 42-2.25. 4, Griffin Semrad, LSW, 41-11.

Girls team scoring: Papillion-La Vista South 185, Lincoln Southwest 90, Gretna 87.5, Fremont 60, Millard North 55, Columbus 31, Omaha South 16, Omaha Westview 2.5

Individual results: 400 relay: 12, PS, 49.10. 2, G, 49.88. 5, C, 50:03. 1,600 relay: 1, PS, 4:04.50. 2, G, 4:06.68. 3, MN, 4:06.85. 3,200 relay: 1, PS, 9:42.59. 2, MN, 9:45.93. 3, LSW, 9:51.54. 100: 1, Zaidah Lightener, PS, 12.18. 2, Elizabeth Wemhoff, C, 12.34. 3, Alexis Bornemeier, MN, 12.55. 4, Aurora Griffin, PS, 12.59. 200: 1, Nonic Oelling, LSW, 25.78. 1, Wemhoff, C, 25.78. 3, Sydney Glause, F, 26.56. 4, Kennah Bretschneider, LSW, 26.64. 400: 1, Katie Shafer, PS, 56.85. 2, Brooke Rose, G, 57.31. 3, Nonic Oelling, LSW, 59.12. 4, Glause, F, 1:00.35. 800: 1, Kaitlyn Swartz, PS, 2:18.57. 2, Rose, G, 2:18.67. 3, Molly Caruso, MN, 2:21.54. 4, Lily Schwartz, LSW, 2:22.40. 1600: 1, Swartz, PS, 5:22.84. 2, Schwartz, LSW, 5:26.36. 3, Marissa Garcia, PS, 5:29.29. 4, Chloe Hemmer, F, 5:30.18. 3200: 1, Swartz, PS, 11:41.21. 2, Charlotte Gregor, Omaha South, 11:51.20. 3, Chloe Hemmer, F, 12:02.14. 4, Maris Dahl, F, 12:06.31. 100 hurdles: 1, Breylee Botts, PS, 15.47. 2, Rome Bridger, PS, 15.70. 3, Anniston Trevarrow, G, 15.77. 4, Madeline Krska, PS, 16.03. 300 hurdles: 1, Bethany Schuhmacher, PS, 45.02. 2, Sydney Horn, PS, 47.19. 3, October Kochen, OS, 47.42. 4, Alynna Henderson, LSW, 47.83. Shot: 1, Elle Heckenlively, G, 42-7.25. 2, Kat Beachler, MN, 41-9. 3, Madison Rink, LSW, 40-8. 4, Lauren Medeck, PS, 38-2.50. Discus: 1, Beachler, MN, 141-3. 2, Audrey Wilcoxson, G, 121-11.50. 3, Clare Ullery, PS, 114-8.50. 4, Makenna Meyer, F, 114-6. High jump: 1, Morgan Bode, PS, 5-3. 2, Elle Heckenlively, G, 5-3. 3, Paighton Erb, C, 5-1. 4, Tatum Terwilliger, LSW, 5-1. Pole vault: 1, Tayler Evans, F, 11-0. 2, Hailey Watermeier, LSW, 10-6. 3, Teagan Little, LSW, 10-0. 4, Malisa Savice, LSW, 10-0. Long jump: 1, Zaidah Lightener, PS, 18-7.75. 2, Rome Bridger, PS, 17-5.50. 3, Chloe Mooberry, MN, 16-11.50. 4, Ella Cooper, F, 16-10.25. Triple jump: 1, Zaidah Lightener, PS, 38-5. 2, Alyse Wiseman, G, 35-7. 3, Tayler Evans, F, 34-11.25. 4, Kathleen Kelly, G, 34-6.

District A-2

Boys team scoring: Omaha Creighton Prep 131, Millard West 113, Kearney 100, Omaha Central 57, Elkhorn South 53, North Platte 32, Lincoln High 29, Omaha North 12.

Individual results: 400 relay: 1, OCP, 41.84. 2, LHS, 42/.39. 3, OC, 42.42. 1,600 relay: 1, OCP, 3:23.51. 2, MW, 3:25.07. 3, K, 3:26.97. 3,200 relay: 1, NP, 8:15.89. 2, MW, 8:22.82. 3, ES, 8:27.01. 100: 1, Jack Gillogly, OCP, 10.53. 2, Andrew Jones, OCP, 10.62. 3, John Pargo, OCP, 10.81. 4, Zaire Lagrone-Miller, K, 10.97. 200: 1, Jack Gillogly, OCP, 20.90. 2, Andrew Jones, OCP, 21.93. 3, Zyon Knox, ON, 22.2. 4, Myles Jackson, OCP, 22.37. 400: 1, Mason Swaney, MW, 49.50. 2, Christian Lanphier, OCP, 49.58. 3, Bobby Joseph, MW, 50.86. 4, Bradyn Johnson, MW, 50.99. 800: 1, Jack Witte, MW, 1:57.15. 2, Dennis Chapman, OCP, 1:57.18. 3, Sean Murphy, MW, 1:58.44. 4, Aiden Hawks, NP, 2:00.57. 1600: 1, Jack Witte, MW, 4:24.36. 2, Dennis Chapman, OCP, 4:26.35. 3, Luke Johnson, ES, 4:26.82. 4, Piercze Marshall, MW, 4:30.25. 3200: 1, Dennis Chapman, OCP, 9:44.58. 2, Porter Bickley, MW, 9:44.87. 3, Jack Witte, MW, 9:45.19. 4, Piercze Marshall, MW, 9:52.37. 110 hurdles: 1, Jack Dahlgren, K, 14.45. 2, Andrew Brown, OC, 14.70. 3, Noah Shrader, MW, 14.77. 4, Jacob Young, MW, 14.93. 300 hurdles: 1, Jack Dahlgren, K, 38.37. 2, Grant Barrett, MW, 39.08. 3, Andrew Brown, OC, 39.57. 4, Declan Buss, OCP, 39.61. Shot: 1, Ashton Murphy, ES, 57-2.50. 2, Isaac Ackerman, OC, 53-7. 3, Noah Bustard, ES, 50-4.75. 4, Cole Brandt, K, 49-5.25. Discus: 1, Isaac Ackerman, OC, 178-9. 2, Jack Edwards, K, 153-0. 3, Cole Brandt, K, 148-11. 4, Tyler Thaden, MW, 145-8. High jump: NA. Pole vault: 1, Zack Watson, K, 14-6. 2, Layton Moss, NP, 14-0. 3, Liam McGlynn, ES, 13-6. 4, Sam Nachtigal, K, 13-6. Long jump: 1, Donald DeFrand Jr., LHS, 22-4. 2, Jamarion Dortch, OC, 21-8.75. 3, Kris Baker, OCP, 21-5.50. 4, Paddy Keenan, OCP, 21-3.50. Triple jump: 1, Andrew Brown, OC, 46-9.25. 2, Arop Akol, OCP, 45-5.75. 3, Taj Wilson, K, 44-5.25.

Girls team scoring: Elkhorn South 134, Kearney 118, Millard West 89.5, Omaha North 62, Lincoln High 47, North Platte 33.5, Omaha Marian 30, Omaha Central 13

Individual results: 400 relay: 1, ON, 48.99. 2, LHS, 49.23. 3, ES, 49.52. 1,600 relay: 1, ES, 4:03.44. 2, MW, 4:08.44. 3, OC, 4:09.23. 3,200 relay: 1, MW, 9:59.52. 2, K, 10:08.16. 3, ES, 10:08.95. 100: 1, Neryah Hekl, LHS, 12.17. 2, Teriana Taylor, ON, 12.29. 3, Gabby Martinez, K, 12.58. 4, Mariyah Alford, ON, 12.68. 200: 1, Teriana Taylor, ON, 25.39. 2, Maggie Madsen, ES, 25.50. 3, Gabby Martinez, K, 25.75. 4, Maya Rodgers, OC, 25.94. 400: 1, Teriana Taylor, ON, 58.48. 2, Maggie Madsen, ES, 1:00.03. 3, Alexa Eddie, ES, 1:00.34. 4, Morgan Brady, ES, 1:00.80. 800: 1, Jaci Sievers, ES, 2:18.95. 2, Emily Scott, MW, 2:23.69. 3, Litzey Fredette, MW, 2:25.23. 4, Kennedy Bartee, Lincoln, 2:25.58. 1600: 1, Jaci Sievers, ES, 5:05.23. 2, Isabelle Hartnett, MW, 5:22.61. 3, Kennedy Bartee, Lincoln, 5:26.07. 4, Abigail Burger, K, 5:29.20. 3200: 1, Jaci Sievers, ES, 11:01.64. 2, Isabelle Hartnett, MW, 11:49.60. 3, Sammy Ullman, MW, 12:17.52. 4, Jenna Lake, MW, 12:32.08. 100 hurdles: 1, Nyasia Thomas, ON, 15.56. 2, Kelsey Hatcher, K, 15.65. 3, Jacey McReynolds, K, 16.14. 4, Thea Kutash, MW, 16.82. 300 hurdles: 1, Nyasia Thomas, ON, 46.24. 2, Thea Kutash, MW, 46.68. 3, Kelsey Hatcher, K, 47.18. 4, Grace Forsman, MW, 49.00. Shot: 1, Avery Franzen, K, 39-6. 2, Alexa Jacobsen, K, 38-8.50. 3, Delaney Burge, ES, 38-0. 4, Haidyn Skeen, K, 37-9.25. Discus: 1, Haidyn Skeen, K, 128-8. 2, Alexa Jacobsen, K, 126-4. 3, Ellyssa Thiem, ES, 126-4. 4, Katie Titus, NP, 117-2. High jump: 1, EJ Brown, ES, 5-7. 2, Kate Hessel, MW, 5-3. 3, Jacey McReynolds, K, 5-1. 4, Kylee Tilford, NP, 5-1. 4, Jasmine Moats, ES, 5-1. Pole vault: 1, Kyah Hazard, K, 10-0. 2, Brynn Tlamka, Lincoln, 10-0. 2, Mackenzie Bruns, NP, 10-0. 2, Ali Armstrong, ES, 10-0. Long jump: 1, Carly Purdy, NP, 17-3.50. 2, Gozie Okafor, Omaha Marian, 17-1. 3, Grace Henry, ES, 16-4.75. 4, Kiara Dutenhoffer, K, 16-4.50. Triple jump: 1, Gozie Okafor, Omaha Marian, 36-8.75. 2, Grace Mayom, Lincoln, 35-2.75. 3, Grace Henry, ES, 34-10.50. 4, Maddie Henry, ES, 34-5.75.

District A-3

Boys team scoring: Lincoln East 166, Lincoln Pius X 98, Grand Island 91, Lincoln Southeast 73, Omaha Burke 61, Lincoln Northeast 27, Bellevue East 10.

Individual results: 400 relay: 1, LE, 43.10. 2, OB, 43.30. 3, GI, 43.54. 1,600 relay: 1, LSE, 3:26.63. 2, OB, 3:26.83. 3, LPX, 3:27.35. 100: 1, Gabe Miles, LE, 10.73. 2, Porter Dickenson, GI, 10.92. 3, Carter Berge, LE, 10.96. 4, Oliver Luebcke, LNE, 11.08a. 200: 1, Gabe Miles, LE, 22.20. 2, Marquise McIntyre, OB, 22.43. 3, Oliver Luebcke, LNE, 22.53a. 4, Carter Berge, LE, 22.71. 400: 1, Gabe Miles, LE, 49.31. 2, Reed Emsick, OB, 50.56. 3, Henry Woods, LSE, 51.08. 4, Owen Long, LSE, 51.45. 800: 1, Reed Emsick, OB, 1:57.83. 2, Joe Dustin, LPX, 1:58.31. 3, Tyler Diedrichsen, LPX, 1:59.29. 4, Kale Muir, LSE, 2:00.11. 1600: 1, Isaac Graff, LE, 4:26.54. 2, Thomas Vasquez, OB, 4:28.21. 3, Hudson Davy, LE, 4:30.53. 4, Nathan Johnson, LSE, 4:30.68. 3200: 1, Isaac Graff, LE, 9:46.25. 2, Hudson Davy, LE, 9:52.89. 3, David Krier, LPX, 10:00.15. 4, Liam Murphy, OB, 10:02.83. 110 hurdles: 1, Dash Bauman, LE, 14.56. 2, JP Mattern, LPX, 15.00. 3, Blake McLain, LE, 15.30. 4, Aiden Grobe, GI, 15.83. 300 hurdles: 1, John (JP) Mattern, LPX, 39.10. 2, Dash Bauman, LE, 39.38. 3, Blake McLain, LE, 41.16. 4, Avyan Correa, LSE, 41.31. Shot: 1, Sam Cappos, LE, 62-6. 2, Eli Anson, GI, 48-11.50. 3, Kaden Roberson, GI, 47-7.75. 4, Sam Dorfmeyer, LSE, 47-3.50. Discus: 1, Sam Cappos, LE, 177-5. 2, Reid Kelly, GI, 153-4. 3, Jordan Encinger, GI, 147-3. 4, Kaden Roberson, GI, 145-8. High jump: 1, Jackson Kessler, LPX, 6-5. 2, Jang Dak, LE, 6-3. 3, Carter Templemeyer, LE, 6-3. 4, Porter Bazil, LNE, 6-1. Pole vault: 1, Malaki Peoples, LSE, 12-0. 2, Evan McDonald, GI, 12-0. 3, Sage Honda, LE, 12-0. 4, Seth Berens, LPX, 11-6. 4, Greg Minne, GI, 11-6. Long jump: 1, Reece Grosserode, LPX, 21-9. 2, Yiech Wal, GI, 21-1. 3, Manny Appleget, LSE, 21-0. 4, Kevin Matthews, Bellevue East, 20-5.50. Triple jump: 1, Yiech Wal, GI, 43-2. 2, Jack Schafers, LPX, 42-5.50. 3, Devon Gibson, LNE, 42-2.75. 4, Thomas McCabe, LPX, 41-5.

Girls team scoring: Lincoln East 151, Omaha Burke 100, Lincoln Southeast 95, Lincoln Pius X 82, Grand Island 59, Lincoln Northeast 29, Bellevue East 7.

Individual results: 400 relay: 1, OB, 49.14. 2, LSE, 49.6. 3, GI, 51.01. 1,600 relay: 1, LSE, 4:03.48. 2, LPX, 4:04.32. 3, LE, 4:09.36.​ 100: 1, Zakeirah Johnson, OB, 12.18. 2, Regan Barnard, LE, 12.24. 3, Aaliyah Franklin, OB, 12.69. 4, Iris Bumgarner, LSE, 12.70. 200: 1, Zakeirah Johnson, OB, 25.43. 2, Regan Barnard, LE, 25.57. 3, Kiarra Fennell, LSE, 25.58. 4, Iris Bumgarner, LSE, 26.26. 400: 1, Kiarra Fennell, LSE, 58.51. 2, Vivian Dalton, LPX, 58.51. 3, Alexa Duweling, LSE, 59.86. 4, Kaitlyn Freudenberg, LSE, 59.99. 800: 1, Berlyn Schutz, LE, 2:15.07. 2, Peyton Svehla, LE, 2:21.66. 3, Jordyn Wissing, LE, 2:25.32. 4, Natalie Prichard, LPX, 2:25.69. 1600: 1, Berlyn Schutz, LE, 5:01.29. 2, Mia Murray, LE, 5:15.38. 3, Peyton Svehla, LE, 5:20.64. 4, Teagan Cheetsos, GI, 5:47.64. 3200: 1, Mia Murray, LE, 11:07.95. 2, Sadie Yager, LE, 11:57.16. 3, Ella Herzberg, LE, 12:02.34. 4, Katie Johnsen, GI, 12:16.74. 100 hurdles: 1, Kate Campos, LPX, 14.36. 2, Emma Rauch-Word, GI, 14.90 3, Laney Songster, LNE, 14.96. 4, Rachel Smith, LE, 15.48. 300 hurdles: 1, Kate Campos, LPX, 43.85. 2, Makayla Thompson, OB, 45.75. 3, Celia McCoy, GI, 46.33. 4, Rachel Smith, LE, 47.21. Shot: 1, Jalecia Williams, OB, 39-6.50. 2, Madison Adams, LE, 37-7. 3, Addison Fern, LE, 35-7.50. 4, Sydnee Robinson, OB, 35-6.50. Discus: 1, Jalecia Williams, OB, 126-6. 2, Madison Adams, LE, 121-1. 3, Sydnee Robinson, OB, 110-6. 4, Taylor Streich, LSE, 108-10. High jump: 1, Kaitlyn Freudenberg, LSE, 5-3. 2, Tasia Sadler, LNE, 5-1. 2, Lexi Templemeyer, LE, 5-1. 4, Elizabeth Bassett, OB, 4-11. 4, Audrey Bassett, OB, 4-11. Pole vault: 1, Rylei Degen, GI, 10-6. 2, Sophee Billips, LSE, 9-6. 3, Addison Findlay, LE, 9-6. 4, Libby Driver, LSE, 9-6. Long jump: 1, Sara Iburg, LPX, 17-4.50. 2, Aaliyah Franklin, OB, 16-11.75. 3, Keira Jones, GI, 16-11.50. 4, Emma Rauch-Word, GI, 16-5.75. Triple jump: 1, Sara Iburg, LPX, 36-3. 2, Lilly Herbel, LSE, 34-8. 3, Makenna Lesiak, LPX, 34-3.25. 4, Tasia Sadler, LNE, 34-1.75.

District B-1

Boys team scoring: Omaha Skutt 137, Platteview 107, Plattsmouth 83.5. Boys Town 80, Ralston 42, Omaha Roncalli30, Auburn 16, Omaha Gross 16, Nebraska City 13, Falls City 2.5

Individual results: 400 relay: 1, PV, 43.05. 2, BT, 43.56. 1,600 relay: 1, PV, 3:27.28. 2, BT, 3:31.35. 3,200 relay: 1, OS, 8:21.33. 2, PV, 8:27.56. 100: 1, Jared Kuhl, PV, 10.76. 2, Chris Haman-Macias, ORD, 11.14. 3, Ziachia Taylor, BT, 11.16. 200: 1, Ziachia Taylor, BT, 22.76. 2, Haman-Macias, 23.08. 3, Luke Haney, OS, 23.24. 400: 1, Ezra Stewart, PV, 49.56. 2, Reiman Zebert, PV, 50.19. 3, Lincoln Bradney, PM, 52.70. 800: 1, Alex Rice, OS, 1:59.60. 2, McCoy Haussler, OS, 1:59.67. 3, Zach Schumacher, OS, 2:01.58. 1600: 1, Tommy Rice, OS, 4:30.12. 2, Jack Wade, OS, 4:31.51. 3, Gus Lampe, ORD, 4:37.86. 3200: 1, Tommy Rice, 9:30.83. 2, Gus Lampe, ORD, 9:49.22. 3, Aaron Raszler, PV, 9:57.30. 110 hurdles: 1, Bennett Turman, OS, 14.93. 2, Antron Izzard, BT, 14.95. 3, Cameron Shriver, Auburn, 15.34. 300 hurdles: 1, Isaah Poteet-Brown, BT, 40.23. 2, Wyatt Archer, OS, 41.85. 3, Bennett Turman, OS, 42.25. Shot: 1, Isaiah Pompey, BT, 54-3. 2, Justin Witcofski, OS, 43-11.50. 3, Caleb Adkins, PM, 43-4.50. Discus: 1, Orion Parker, PM, 148-9. 2, Brodie Brussen, PV, 138-10. 3, Caleb Adkins, PM, 129-1. High jump: 1, Jaxon Adams, PV, 6-3. 2, Rex Buettenback, Ralston, 6-1. 3, Tyler Daly, PV, 5-9. 3, Darien Whitaker, BT, 5-9. Pole vault: 1, Triston Perry, Auburn, 13-0. 2, Noah Davis, PV, 11-6. 3, Hayden Coleman, PM, 11-6. Long jump: 1, Louis Ingram, PM, 21-1. 2, Cailen Hubbard, Ralston, 21-0.25. 3, Kalan Fritch, NC, 20-10.50. Triple jump: 1, Louis Ingram, PM, 41-5.25. 2, Rendell Gines, Ralston, 40-10.25. 3, Dominic Streff, OS, 40-6.25.

Girls team scoring: Omaha Skutt 105, Platteview 84, Plattsmouth 57, Omaha Gross 53, Falls City 47, Omaha Roncalli/Duchesne 41, Boys Town 40, Auburn 40, Nebraska City 44, Ralston 24.

Individual results: 400 relay: 1, PM, 51.29. 2, PV, 51.62. 1,600 relay: 1, PV, 4:13.39. 2, OS, 4:15.12. 3,200 relay: 1, PV, 9:51.20. 2, OS, 9:54.43. 100: 1, RaeAnn Thompson, FC, 12.34. 2, Ellie Shanahan, ORD, 12.55. 3, Ciara Wulff, PM, 13.01. 200: 1, Thompson, 25.98. 2, Shanahan,26.26. 3, Maria Connealy, OG, 27.35. 400: 1, Addison West, OS, 59.72. 2, Thompson, 1:01.39. 3, Mackenzie Stanley, A, 1:02.55. 800: 1, Josie Jansen, OG, 2:23.72. 2, Josie Pogge, OS, 2:25.06. 3, Theresa Berger, OS, 2:25.51. 1600: 1, Gabi Westfall, OS, 5:36.29. 2, Jansen, 5:42.04. 3, Kristen Billings, Auburn, 5:45.40. 3200: 1, Gabi Westfall, OS, 12:05.95. 2, Lydia Stewart, PV, 12:12.45. 3, Kristen Billings, Auburn, 12:16.10. 100 hurdles: 1, Nyadiit Lual, BT, 15.58. 2, Laney Denniston, NC, 15.81. 3, Addison Darnell, Auburn, 15.85. 300 hurdles: 1, Lual, 47.80. 2, Darnell, 47.98. 3, Laney Denniston, NC, 48.93. Shot: 1, DayEonna Cook-Krivolavek, BT, 36-8. 2, Stella Campin, PM, 34-11. 3, Aurora Quartoroli, Ralston, 34-9.25. Discus: 1, Kennedy Karschner, PV, 121-11. 2, Tarryn Godsey, NC, 110-10. 3, Hannah Marth, NC, 104-11. High jump: 1, Kate Roseland, PV, 5-2. 2, Jaidyn Glathar, Auburn, 5-2. 3, Addison West, OS, 5-0. Pole vault: 1, Peyton Aughenbaugh, PM, 9-6. 2, Madelyn Vukov, Ralston, 9-0. 3, Addison Aughenbaugh, PM, 9-0. Long jump: 1, Maria Connealy, OG, 17-1.25. 2, Rylee Mogensen, OS, 16-8.25. 3, Ivy Leuck, OS, 15-11.25. Triple jump: 1, Maria Connealy, OG, 37-1.75. 2, Rylee Mogensen, OS, 34-3.25. 3, Lexi Hans, PV, 33-9.

District B-2

Boys team scoring: Elkhorn North 99, Wahoo 91, Elkhorn 83, Blair 71.25, Bennington 70.25, Elkhorn Mount Michael 46.25, Douglas County West 27.25, Arlington 21, Fort Calhoun, 13, Omaha Concordia 5

Individual results: 400 relay: 1, Ben, 43.13. 2, Bl, 43.50. 1,600 relay: 1, EN, 3:24.69. 2, W, 3:25.42. 3,200 relay: 1, Bl, 8:09.10. 2, EMM, 8:12.21. 100: 1, Ethan Baessler, Bl, 10.55. 2, Aiden Mountain, E,10.99. 3, Sam Edmonds, W, 11.00. 200: 1, Baessler, Bl, 22.03. 2, Jett Tingelhoff, EN, 22.68. 3, Aiden Mountain, E,22.81. 400: 1, Tingelhoff, EN, 50.00. 2, Charlie Lamski, E,51.40. 3, Kaden Foust, A, 51.68. 800: 1, Nolan Slominski, Bl, 1:56.22. 2, Ryker Pithan, EN, 1:58.84. 3, Kyle Babst, W, 1:59.05. 1600: 1, Maxwell McCoy, EMM, 4:34.08. 2, Ethan Walters, E,4:34.23. 3, Calin O'Grady, Ben, 4:37.23. 3200: 1, McCoy, EMM, 9:55.18. 2, Conner Ross, EN, 9:57.04. 3, Ely Olberding, FC, 10:04.33. 110 hurdles: 1, Zach Fox, W, 14.41. 2, Jacob Horner, EN, 14.43. 3, Brody Clevenger, E,15.43. 300 hurdles: 1, Horner, EN, 38.24. 2, Zach Fox, W, 38.87. 3, Ryker Wohlers, DCW, 40.76. Shot: 1, Sam Thomas, EN, 58-0. 2, Aidan Betz, E,55-6.75. 3, Jake Scanlon, W, 54-3.75. Discus: 1, Betz, E,166-5. 2, Thomas, EN, 164-4. 3, Scanlon, W, 160-2. High jump: 1, Nathan Roberts, E,6-1. 2, Garrett Grandgenett, W, 6-1. 3, Chase Cottle, Bl, 5-11. Pole vault: 1, Evan Utech, Ben, 12-6. 2, Christian Young, EN, 12-0. 3, Sebastian Turner, Ben, 11-6. Long jump: 1, Carson Jones, Ben, 21-4.25. 2, Kaden Foust, A, 21-2.75. 3, Trey Bird, Ben, 20-9.25. Triple jump: 1, Benji Nelson, W, 43-4.50. 2, Bryce Larsen, DCW, 42-6.75. 3, Noah Bordovsky, W, 42-5.25.

Girls team scoring: Bennington 160, Elkhorn North 151, Elkhorn 77, Blair 55, Arlington 32, Fort Calhoun 17, Douglas County West 14, Omaha Concordia 12, Wahoo 6, Omaha Mercy 2

Individual results: 400 relay: 1, Ben, 49.37. 2, EN, 51.02. 1,600 relay: 1, EN, 4:00.73. 2, Ben, 4:01.38. 3,200 relay: 1, EN, 9:37.19. 2, Ben, 9:39.51. 100: 1, Kennedy Wade, Ben, 12.13. 2, Reese Beemer, Bl, 12.36. 3, Madeleine Harrison, EN, 12.75. 200: 1, Wade, Ben, 24.89. 2, Reese Beemer, Bl, 25.91. 3, Alissa Lake, EN, 26.80. 400: 1, Sydney Stodden, EN, 58.22. 2, Grace Heaney, EN, 58.35. 3, Karlie Villwok, E,59.39. 800: 1, Stodden, EN, 2:22.58. 2, Mya Larsen, E,2:22.84. 3, Gabriela Calderon, Ben, 2:23.88. 1600: 1, Ella Ford, EN, 5:19.81. 2, Hailey O'Daniel, A, 5:22.14. 3, Calderon, Ben, 5:22.21. 3200: 1, Ella Ford, EN, 11:57.96. 2, Jenna Polking, EN, 12:15.99. 3, Kailey O'Brien, EN, 12:18.13. 100 hurdles: 1, Allyson Dutoit, EN, 16.06. 2, Katelyn Langford, Ben, 16.20. 3, Amelia Wempen, Ben, 16.39. 300 hurdles: 1, Langford, Ben, 47.65. 2, Schuyler Roewert, Bl, 48.53. 3, Wempen, Ben, 48.87. Shot: 1, Cadie Robinson, A, 40-7.50. 2, Abi Brown, Ben, 38-0.50. 3, Alexa Swerczek, E,36-11.50. Discus: 1, Ashley Dierks, Ben, 129-11. 2, Makailey Beekman, E,129-7. 3, Swerczek, E,127-6. High jump: 1, Emma Anibal, Ben, 5-4. 2, Rayna Apley, Ben, 5-2. 3, Heaney, EN, 5-0. Pole vault: 1, Greta Gailbraith, Bl, 10-0. 2, Allyson Dutoit, EN, 10-0. 3, Mya Hibbard, EN, 9-6. Long jump: 1, Alissa Lake, EN, 17-0.25. 2, Reese Jensen, Ben, 17-0.25. 3, Rayna Apley, Ben, 16-9.50. Triple jump: 1, Emma Hague, E,35-2.50. 2, Kaylee Taylor, FC, 35-0.75. 3, Remy Kirby, DCW, 32-6.

District B-3

Boys team scoring: Waverly 177, Norris 122, Lincoln Christian 55, Crete 49, Seward 36, Ashland-Greenwood 35, Raymond Central 24, Beatrice 14, Fairbury 14, Lincoln Northwest 6

Individual results: 400 relay: 1, Wm 42.75. 2, C, 43.80. 1,600 relay: 1, W, 3:24.44. 2, LC, 3:28.53. 3,200 relay: LC, 8:06.87. 2, W, 8:10.28. 100: 1, Grant Schere, W, 10.85. 2, Landon Fye, C, 11.03. 3, Nicolas Roth, LC, 11.10. 200: 1, Braxton Smith, W, 22.16. 2, Grant Schere, W, 22.24. 3, Landon Fye, C, 22.65. 400: 1, Smith, 48.73. 2, Landon Fye, C, 49.80. 3, Daniel Kasparek, W, 49.97. 800: 1, AJ Heffelfinger, W, 1:57.69. 2, Jackson Feauto, LC, 1:58.72. 3, Drew Moser, W, 1:59.09. 1600: 1, Riley Boonstra, N, 4:27.47. 2, Carter Hohlen, LC, 4:30.51. 3, Gregory Cockerill, W, 4:37.95. 3200: 1, Boonstra, 10:13.27. 2, Jared Schroeder, W, 10:15.37. 3, Nolan Engel, LC, 10:18.77. 110 hurdles: 1, Garrett Black, W, 15.66. 2, Brady Wilkinson, N, 15.70. 3, Trenton Jones, N, 15.78. 300 hurdles: 1, Preston Harms, W, 41.07. 2, Reid Otto, RC, 41.80. 3, Motega Clancy, N, 42.22. Shot: 1, Eli Holt, N, 51-1.25. 2, Tobin Engelhard, AG, 51-0.75. 3, Luke Lambert, AG, 50-8.50. Discus: 1, Caden Hosack, N, 146-3. 2, Eli Holt, N, 143-0. 3, Wyatt Wubbels, N, 135-2. High jump: 1, Cohen Burhoop, W, 6-5. 2, Brooks Holen, N, 6-3. 3, Ty Beetison, AG, 6-1. Pole vault: 1, Landon Scott, W, 14-0. 2, Kalen Knott, S, 13-0. 3, Beetison, 13-0. Long jump: 1, Michael Willey, C, 21-11. 2, Blake Macklin, N, 21-6.50. 3, JJ Kopp, Lincoln Northwest, 21-2. Triple jump: 1, Gavin Gehle, RC, 42-1.25. 2, Zach Hartman, W, 41-7.25. 3, Ben Ehlers, C, 41-3.50.

Girls team scoring: Norris 140, Waverly 107, Seward 82, Beatrice 61.5, Fairbury 38, Lincoln Christian 36, Ashland-GW 34.5, Crete 23, Raymond Central 4, Lincoln Northwest 1.

Individual results: 400 relay: 1, W, 48.96. 2, S, 49.37. 1,600 relay: 1, W, 4:04.93. 2, N, 4:06.07. 3,200 relay: 1, W, 9:43.83. 2, N, 9:57.84. 100: 1, Alonna Depalma, W, 12.16. 2, Jacie Rexilius, LC, 12.28. 3, Avery Barnard, B, 12.42. 200: 1, Rexilius, 25.44. 2, Taylor Bredthauer, N, 25.57. 3, Barnard, 26.06. 400: 1, Depalma, 57.70. 2, Ellie Thomas, N, 58.05. 3, Bredthauer, 58.47. 800: 1, Thomas, N, 2:18.81. 2, Emma Steffensen, W, 2:22.30. 3, Millie Waldo, W, 2:24.97. 1600: 1, Kendall Zavala, N, 5:29.86. 2, Tessa Greisen, S, 5:30.46. 3, Atlee Wallman, N, 5:36.71. 3200: 1, Kendall Zavala, N, 11:36.35. 2, Tessa Greisen, S, 11:39.62. 3, Wallman, N, 11:44.81. 100 hurdles: 1, Kelsey Miller, S, 14.84. 2, Jadah Laughlin, AG, 15.31. 3, Riley Schwisow, B, 15.84. 300 hurdles: 1, Kelsey Miller, S, 46.34. 2, Laughlin, AG, 47.05. 3, Schwisow, B, 47.28. Shot: 1, Sage Burbach, N, 46-1.25. 2, Marin Rasgorshek, C, 39-11.25. 3, Lovely Hibbert, S, 39-2. Discus: 1, Lovely Hibbert, S, 129-7. 2, Burbach, N, 127-3. 3, Rasgorshek, C, 118-2. High jump: 1, Lauren Gerdes, AG, 5-4. 2, Kelsey Miller, S, 5-2. 3, Allison Davis, F, 5-0. Pole vault: 1, Mikya Lierman, F, 10-6. 2, Avery Scott, W, 10-0. 3, Morgan Maschmann, B, 10-0. Long jump: 1, Bredthauer, N, 18-11.75. 2, Avery Barnard, B, 16-11.50. 3, Annie Harms, W, 16-9.50. Triple jump: 1, Jordyn Williams, N, 36-3.25. 2, Jaelynne Kosmos, B, 35-11.50. 3, Annie Harms, W, 35-0.25.

District B-4

Boys team scoring: NA

Individual results: 400 relay: 1, P, 43.78. 2, CS, 43.90. 1,600 relay: 1, CS, 3:28.46. 2, BC, 3:30.45. 3,200 relay: 1, BC, 8:17.73. 2, CS, 8:28.07. 100: 1, Landon Ternus, CLV, 10.89. 2, Jake Daniels, BC, 10.94. 3, Sedjro Aguomba, W, 11.04. 200: 1, Aguomba, W, 23.09. 2, Ternus, CLV, 23.12. 3, Owen Lindhorst, CS, 23.25. 400: 1, Owen Lindhorst, CS, 51.54. 2, Jude Maguire, CS, 52.26. 3, Gavin Bywater, Sch, 52.57. 800: 1, Turner Halvorsen, CLV, 2:00.49. 2, Jude Maguire, CS, 2:02.37. 3, Alex Christo, BC, 2:03.11. 1600: 1, Mesuidi Ejerso, SSC, 4:35.86. 2, Turner Halvorsen, CLV, 4:50.17. 3, Brenden Bolling, P, 4:52.21. 3200: 1, Ejerso, SSC, 10:01.42. 2, Drew Miller, W, 10:47.52. 3, Ivan Morelos, SSC, 10:52.41. 110 hurdles: 1, Jackson Roberts, BC, 14.40. 2, Ben rahmer, P, 14.49. 3, Braxton Borer, CLV, 14.50. 300 hurdles: 1, Roberts, BC, 40.44. 2, Borer, CLV, 41.53. 3, Jacob Phelps, W, 41.63. Shot: 1, Ternus, CLV, 59-10.00. 2, Trent Patzel, BC, 52-1.50. 3, Brahmer, P, 51-1. Discus: 1, Landon Ternus, CLV, 165-0. 2, Trent Patzel, BC, 157-11. 3, Dawson Raabe, P, 155-0. High jump: 1, Jaxon Lipker, BC, 6-1. 2, Wyatt Frauendorfer, CLV, 5-9. 3, Isaiah Yarde, P, 5-9. Pole vault: 1, Jax Jacobson, WPB, 13-6. 2, Austin McCulloch, Schuyler, 13-0. 3, Owen Bargen, CLV, 13-0. Long jump: 1, Gavin Sullivan, P, 21-8.25. 2, Jackson Roberts, BC, 21-5. 3, Tyler Diediker, O'Neill, 21-4. Triple jump: 1, Treven Weddle, WPB, 43-10. 2, Gavin Sullivan, P, 43-2.50. 3, Julian Morales, Schuyler, 41-0.

Girls team scoring: NA

Individual results: 400 relay: 1, SSC, 50.237. 2, BC, 51.24. 1,600 relay: 1, P, 4:14.57. 2, WPB, 4:17.93. 3,200 relay: 1, W, 10:08.55. 2, P, 10:11.43. 100: 1, Emily Penne, SSC, 12.27. 2, Presley Heiss, O'Neill, 12.48. 3, Blake Barcel, CLV, 12.65. 200: 1, Penne, SSC, 26.30. 2, Blake Barcel, CLV, 26.61. 3, Bethany Kaup, P, 27.29. 400: 1, Barcel, CLV, 1:00.39. 2, Mia Hunke, WPB, 1:00.89. 3, Kyla Krusemark, W, 1:02.96. 800: 1, Elle Badstieber, CLV, 2:29.94. 2, Kyla Krusemark, W, 2:32.27. 3, KayLee Miller, BC, 2:34.04. 1600: 1, Brooklyn Heineman, SSC, 5:48.62. 2, Gloria Flores, SSC, 5:51.05. 3, Lorena Valdivia, SSC, 5:51.68. 3200: 1, Lorena Valdivia, SSC, 12:39.78. 2, Laura Hasemann, W, 13:23.69. 3, Jacqueline Salgado, SSC, 13:36.91. 100 hurdles: 1, Elle Powicki, W, 15.41. 2, Molly Frenzen, CLV, 15.46. 3, Mia Hunke, WPB, 15.62. 300 hurdles: 1, Mia Hunke, WPB, 47.79. 2, Ava Buhlmann, BC, 48.63. 3, Molly Frenzen, CLV, 48.90. Shot: 1, Nyaluet Diew, SSC, 42-11. 2, Brooklyn Kruse, W, 40-2. 3, Claire Paasch, WPB, 39-6.25. Discus: 1, Nyaluet Diew, SSC, 122-10. 2, Claire Paasch, WPB, 122-9. 3, Brooklyn Kruse, W, 122-8. High jump: 1, Allie Kaup, WPB, 5-1. 2, Claudia Riggert, P, 5-0. 3, Keyana Weaver, SSC, 4-10.00. Pole vault: 1, Elle Webster, BC, 10-0. 2, Morgan Finecy, CLV, 9-0. 3, Brooklynn Cahoy, O'Neill, 8-6. Long jump: 1, Jordan Kriens, SSC, 16-6. 2, Kyra Bowen, CS, 16-3.50. 3, Natalie Yrkoski, Schuyler, 15-11.75. Triple jump: 1, Claire Primrose, BC, 35-5.50. 2, Kyra Bowen, CS, 33-7. 3, Campbell Snodgrass, WPB, 33-6.

District B-6

Boys team scoring: McCook 102, Lexington 85, Sidney 62, Chadron 62, Scottsbluff 60, Cozad 49, Gothenburg 41, Ogallala 32, Gering 28, Alliance 6.

Individual results: 400 relay: 1, Ch, 43.25. 2, Sid, 43.51. 1,600 relay: 1, Ch, 3:24.53. 2, M, 3:25.76. 3,200 relay: 1, SB, 8:11.03. 2, Ge, 8:11.48. 100: 1, Lucas Gomez-Wilson, M, 11.05. 2, Isak Doty, Sidney, 11.07. 3, Malachi Swallow, Ch, 11.20. 200: 1, Lucas Gomez-Wilson, M, 22.26. 2, Isak Doty, Sidney, 22.46. 3, Quentin Moss, L, 22.78. 400: 1, Isak Doty, Sidney, 50.99. 2, Jacob Dowse, Sidney, 51.45. 3, Kyan Allen, SB, 51.56. 800: 1, Oscar Aguado, L, 1:55.95. 2, Eli Marez, Ger, 1:58.83. 3, Josiah Wilkinson, M, 1:59.68. 1600: 1, Oscar Aguado, L, 4:31.09. 2, Parker Graves, Goth, 4:35.58. 3, Lazaro Adame, L, 4:38.69. 3200: 1, Ian Salazar, L, 9:59.91. 2, Lazaro Adame, L, 10:10.48. 3, Hans Bastron, SB, 10:12.58. 110 hurdles: 1, Xander Provance, Ch, 14.34. 2, Rhett Cullers, Ch, 14.61. 3, Jayden Curtis, O, 15.23. 300 hurdles: 1, Malachi Swallow, Ch, 39.14. 2, Rhett Cullers, Ch, 39.72. 3, Creighton Beals, Ger, 41.17. Shot: 1, Jaden Cervantes, Co, 54' 9. 2, Luis Castellanos, L, 50-1. 3, Ryan Hinman, SB, 49-7.25. Discus: 1, Luis Castellanos, L, 159-3. 2, Tyree Smith, Co, 152-7. 3, Harry Caskey, O, 144-9. High jump: 1, Cash Chytka, Co, 6-3. 2, Jacob Dowse, Sid, 6-1. 3, Jackton Rezac, O, 6-1. 3, Keian Kaiser, Sid, 6-1. Pole vault: 1, Jake Burge, Goth, 14-0. 2, Hayden Norgaard, M, 13-6. 3, Boston Irish, Co, 13-0. 3, Bronson Poppe, O, 13-0. Long jump: 1, Adam Dugger, M, 23-8.75. 2, Evan Mai, M, 22-7. 3, Jayden Curtis, O, 21-11.5. Triple jump: 1, Alex Messinger, M, 44-8. 2, Adam Dugger, M, 44-1.5. 3, Brett Fraker, M, 43-11.

Girls team scoring: McCook 109.5, Gothenburg 71.5, Sidney 71, Gering 60.5, Scottsbluff 56, Cozad 52.5, Ogallala 30, Chadron 26, Lexington 25, Alliance 24.

Individual results: 400 relay: 1, Goth, 50.55. 2, Co, 50.82. 1,600 relay: 1, M, 4:05.25. 2, SB, 4:05.71. 3,200 relay: 1, M, 9:44.79. 2, O, 10:04.31. 100: 1, Makaia Baker, Co, 12.63. 2, Bl Brennan, Co, 12.67. 3, Alissa Morales, Ger, 12.78. 200: 1, Alissa Morales, Ger, 26.70. 2, Lacyn Keller, M, 26.81. 3, Makaia Baker, Co, 27.10. 400: 1, Payton Burda, SB, 1:00.13. 2, Talissa Tanquary, Sid, 1:01.06. 3, Jaelynne Clarke, A, 1:01.53. 800: 1, Madison Seiler, Ger, 2:17.14. 2, Paige Bortner, M, 2:22.90. 3, Shawna Wilkinson, M, 2:23.30. 1600: 1, Madison Seiler, Ger, 5:12.27. 2, Hannah Rugroden, SB, 5:28.22. 3, Lindee Henning, O, 5:30.32. 3200: 1, Madison Seiler, Ger, 10:55.86. 2, Lindee Henning, O, 12:10.27. 3, Samantha Rodewald, M, 12:15.15. 100 hurdles: 1, Chloe Ahrens, Sid, 14.86. 2, Paige Horne, SB, 14.91. 3, Aubrey O'Hare, Goth, 15.59. 300 hurdles: 1, Chloe Ahrens, Sid, 45.10. 2, Karyn Burkholder, Co, 45.47. 3, Aubrey O'Hare, Goth, 46.10. Shot: 1, Brittni Kinne, M, 38-2. 2, Korina [Kori] Rippen, M, 37-6.5. 3, Addison Wyatt, Goth, 36-4. Discus: 1, Madison Smith, Goth, 154-3. 2, Abbriel Sutton, L, 123-0. 3, Gracelyn Wiemers, M, 118-2. High jump: 1, Karsyn Leeling, Sid, 5-6. 2, Grace Pyle, Ch, 5-2. 3, Madison Smith, Goth, 5-0. Pole vault: 1, Hannah Crow, M, 10-0. 2, Ambie Custard, M, 10-0. 3, Catherine Bryner, A, 10-0. Long jump: 1, Karsyn Leeling, Sid, 17-10.5. 2, Ava Weyers, Goth, 17-5.5. 3, Marly Laucomer, SB, 17-0.5. Triple jump: 1, Karsyn Leeling, Sid, 37-4.5. 2, Ava Weyers, Goth, 35-8.75. 3, Jaelynne Clarke, A, 35-5.5.